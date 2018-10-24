پوشالی بودن حقوق بشر غربی با قتل خاشقجی اثبات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در جلسه درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم برگزار شد، سخنان خود را حدیثی از پیامبر اکرم(ص) آغاز کرد و گفت: یکی از اموری که باعث مغفرت الهی میشود سلام کردن به یکدیگر و روبهرو شدن انسانها با سخنان خوب با یکدیگر است.
وی بیان کرد: باید به این مسئله توجه داشته باشیم که حل بسیاری از مشکلات در گرو سلام دادن به یکدیگر است؛ از جمله نکات سلام کردن آن است که سلام دادن انسان دلیلی بر کوچکی کسی نمیشود؛ «بذل السلام» دارای دو تفسیر هست، گاهی سلام به معنای سلام لفظی است که نشانهای از سلام معنوی و روحی بوده و گاهی هم به معنای سلام عملی است.
استاد سطوح عالی حوزه با ذکر این مطلب که امتحانات الهی منحصر به یک شخص و ملت نیست، یادآور شد: افراد زیادی هستند که کسانی که نیتهای سوء در باطن دارند را مخفی کرده و در باطن نگه میدارند، اما گاهی نیز این امتحانات الهی آشکار میشود.
وی مسئله حقوق بشر را یکی از امتحانات الهی دانست و گفت: راهی که انبیاء الهی آوردهاند بشر امروز راه انبیا الهی را بهتدریج در حال طی کردن است.
آیتالله مکارم شیرازی کشته شدن خبرنگار عربستانی را یکی از موارد نقض حقوق بشر دانست و افزود: پس از کشته شدن این خبرنگار، معلوم شد که همه این شعارها دروغ بود و شعار اصلی آمریکا و همپیمانانش این است که با ترساندن، پول عربستان را از آنها بگیرند، در واقع منافعشان خط بطلان بر حقوق بشر کشیده است.
وی اظهارکرد: امتحان الهی دولت و ملت نیز در این شرایط برپا شده است؛ در این شرایط حساس مردم قیمتها را ساعتبهساعت نباید بالا ببرند؛ نباید به فکر منافع شخصی باشیم و جامعه را به خطر بیاندازیم؛ نباید احتکار کنیم و مواد غذایی و دارو را در انبارها نگهداشته و به فروش برسانیم.
این مرجع تقلید اظهارکرد: ادعای اسلام، عشق به امام حسین(ع) و ارادت به اهلبیت(ع) داریم اما در موقع امتحان الهی رد میشویم، دولت هم در حال امتحان دادن است، دولت باید واقعاً برعکس جنگ روانی دشمن عمل کند، سرمایه دشمن دروغ بوده و گاهی آنچه رئیسجمهور آمریکا میگوید واقعاً خندهدار است.
وی گفت: دولت و ملت باید مراقب امتحان الهی باشند، خردهحسابها را باید برای وقت دیگری گذاشت و خالصانه و مخلصانه نقشههای دشمنان را نقش بر آب کنیم، اگر چنین کنیم نقشه دشمن عملی نخواهد شد.
آیت الله مکارم شیرازی یادآور شد: ایمان و تقوا برکات زمین و آسمان را بر انسان نازل میکند؛ امیدواریم با وحدت و همدلی نقشههای دشمن را نقش بر آب کرده و هیمنه دشمن و قدرتش درهمشکسته شود.
وی با اشاره به شایعاتی در خصوص عدم پخش زیارت عاشورا در شبکه ولایت نیز اظهار کرد: اینکه گفته میشود بنده دستور دادهام که در شبکه ولایت زیارت عاشورا خوانده نشود دروغ است؛ من در محرم و صفر، دو ماه تمام و یا ۴۰ روز، زیارت عاشورا میخوانم، زیرا با برکت است.
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