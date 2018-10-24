بانوان ووشوکار در قزوین راهی رقابتهای قهرمانی کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استان با ترکیب زهرا شمسینی غیاثوند، آرزو میرزایی، علیا باقری، رقیه محمدیان، الهام خورانی، فاطمه نور محمدی و اکرم سادات اسماعیل زاده در دو بخش تالو و ساندا با حریفان مصاف می کند.

مریم کولیوند و رقیه کشاورز پناهی هدایت تیم استان را بر عهده دارند.

این رقابتها با حضور۳۲ تیم از امروز تا ۴ آبان ماه در شهر تبریز برگزار می شود.

تیم فوتبال سفیر آبیک امروز به میدان می رود

تیم فوتبال سفیر آبیک نماینده استان در لیگ سه باشگاه های کشور در بازی هفته ششم در زنجان برابر تیم پرواز این شهر صف آرایی می کند.

این بازی از ساعت ۱۴ در حالی برگزار می شود که تیم سفیر آبیک با ۶ امتیاز در مکان هشتم گروه قرار دارد.

بانوی تاکستانی به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شد

بهناز طاهرخانی از تاکستان به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان فراخوانده شد.

اردوی تیم ملی فوتبال بانوان از از سوم تا ششم آبان در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

ملی پوشان خود را برای شرکت در دور مقدماتی رقابت های المپیک فوتبال بانوان ۲۰۲۰، توکیوآماده می کنند.

دختر قایقران قزوینی در رقابت های آسیایی به مصاف حریفان می روند

نگار صادقی دررشته کانواسلالوم و محدثه حسن پور دررشته کایاک اسلالوم در ترکیب تیم ملی قایقرانی در رقابت های آسیایی با حریفان رقابت می کنند.

مسعود بهرامی هم از قزوین بعنوان عضو کمیته برگزاری مسابقات و داور در این رقابتها شرکت دارد.

ترکیب علی احدی، مجید اکبری و فردین خلیلوند بعنوان تیم رسکیو(نجات) مسابقات حضور دارند.

مسابقات قایقرانی آبهای خروشان از ۹ تا ۱۲ آبان درپیست آبهای خروشان جاده چالوس و با حضور ۱۲ کشور برگزار می شود.