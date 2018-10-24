تنها ۱۰ مسجد در بهارستان امام جماعت مستقر و ملزومات فرهنگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص مشکلات و معضلات فرهنگی در بهارستان اظهار داشت: یکی از مشکلات این منطقه که از ۴۰ سال قبل تا کنون در این منطقه وجود داشته کثرت مهاجرت از سراسر ایران به ویژه تهران به این منطقه بوده است.

نوروزی در ادامه با بیان اینکه از دیگر عوامل این کثرت جمعیت در شهرستان ایجاد ساخت و سازهای شبانه غیر مجاز و مجاز انجام گرفته بوده است گفت: در این راستا مسئولین نتوانستند بر اساس کثرت جمعیت اماکن فرهنگی را در این منطقه ایجاد کنند که مثلا اگر مسجدی وجود ندارد مسجد بسازند و اگر مسجد ساختند امام عادل بیاورند و اگر امام عادل دارند کانون فرهنگی و بسیج و کتابخانه بیاورند و این سلسله زنجیر وار به هم متصل را به وجود بیاورند و از آن بهره برداری کنند.

وی بیان داشت: هم اکنون از ۱۸۰ مسجد موجود در این منطقه می شود، بگوییم تنها ۱۰ مسجد واقعا کارکرد مسجد فرهنگی را دارند که دارای امام جماعت مستقر و پایگاه فرهنگی و کتابخانه است.

نماینده مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور بیشتر افراد در قهوه خانه ها بیان داشت: در قهوه خانه ها چون فرد سرمایه گذاری کرده است و برایش سودآوری دارد برای آن برنامه ریزی می کند و موسیقی و غذا و خدمه و ابزار مناسب دارد و و قتی در مسجد خادم جوان وجود نداشته باشد و روحانی که ۳ وعده نماز جماعت را برگزار کند نیز موجود نباشد و مستقر باشد با حقوق مشخص که کار مسجدی انجام بدهد و اماکن فرهنگی وجود نداشته باشد نتیجه همین وضع به هم ریختگی فرهنگی می شود.

نوروزی با بیان اینکه هم اکنون در بهارستان با بحران مسائل فرهنگی دست و پنجه نرم می کنیم افزود: به دلیل کم توجهی ما مسئولین و مدیران کل که حتی ارشاد و سازمان تبلیغات و کانون و مراکز مساجد ان استیجاری است و کسی که خودش قدرت و مکان ندارد چطور می تواند به فرعیات بپردازد و اگر مدیری در مساجد تحول آفرین باشد مسائل حل می شود.

نماینده مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات فرهنگی و معضلات موجود در قلعه میر نیز گفت: مشکل مده قلعه میر کمبود حوزه بسیج و حسینیه و مسجد و مراکز فرهنگی است و هم اکنون قلعه میر ۱۰۰ هزار نفری که همه مردم از بازار مبل این شهر استفاده می کنند سزاوار نیست از این مشکلات رنج ببرد.