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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی خبر داد:

پایان مأموریت دفتر کنسولگری عراق در بیرجند

پایان مأموریت دفتر کنسولگری عراق در بیرجند

بیرجند- مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی از پایان ماموریت دفتر کنسولگری عراق در بیرجند خبر داد.

ابوالفضل نوفرستی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال به منظور تسریع در صدور روادید زائران اربعین دفتر کنسولگری عراق در بیرجند راه اندازی شد.

وی بیان کرد: با تلاش های انجام شده و راه اندازی این دفتر صدور روادید ظرف ۲۴ ساعت برای زائران مهیا شد و امسال زائران در این زمینه کمترین مشکلات را داشتند.

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی از ثبت نام ۲۲ هزار نفر از مردم استان برای شرکت در همایش بزرگ اربعین حسینی خبر داد و گفت: تاکنون برای تمامی این زائران ویزا در استان صادر شده است.

نوفرستی ادامه داد: با توجه به اینکه تاکنون بیشتر زائران اربعین برای دریافت ویزا اقدام کردند و متقاضی در این زمینه وجود نداشت، ماموریت کنسولگری عراق در بیرجند نیز پایان یافته است.

وی اضافه کرد: بعد از این ویزاها توسط کنسولگری عراق در مشهد و تهران صادر خواهد شد که به طور حتم به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.

کد مطلب 4440078

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