نیازمند کمک خیران مدرسه ساز در بحث فضاهای آموزشی مناسب هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمان با اشاره به لزوم توجه ویژه به بحث پرورش دانش آموزان گفت: این مساله باید در کنار مباحث آموزشی به صورت پررنگ دیده شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی اقشار جامعه در بحث آموزش و پرورش موثر هستند، افزود: باید همه دستگاه ها و نهادها در این زمینه حساسیت لازم را داشته باشند و در این صورت است که می توانیم شاهد رشد و توسعه یافتگی جامعه باشیم.

فرماندار کرمان با قدردانی از معلم، دانش آموز و فضای فیزیکی مناسب به عنوان سه رکن اساسی آموزش و پرورش نام برد و اظهار کرد: تحقق اهداف آموزش و پرورش تحت تاثیر این سه رکن قرار دارد.

وی سه رکن گفته شده را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و گفت: نقص در هر کدام از این ارکان می تواند در بحث آموزش و پرورش تاثیر منفی به همراه داشته باشد.

بابایی با اشاره به اینکه در بحث فضاهای آموزشی مناسب نیازمند کمک خیران مدرسه ساز هستیم، افزود: باید آموزش و پرورش پویا باشد که تا بر اثر تربیت نسلی توانمند و مسئولیت پذیر شاهد جامعه ای سالم در کشورمان باشیم.

وی به کسب رتبه های بسیار خوب توسط دانش آموان کرمانی طی چند سال اخیر اشاره و تصریح کرد: باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمان با اشاره به اینکه هر سال شاهد افزایش جمعیت دانش آموزی هستیم، گفت: مسئولان باید برای ایده آل های مدنظر تلاش مضاعفی به کار گیرند.