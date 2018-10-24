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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمان:

نیازمند کمک خیران مدرسه ساز در بحث فضاهای آموزشی مناسب هستیم

نیازمند کمک خیران مدرسه ساز در بحث فضاهای آموزشی مناسب هستیم

کرمان - فرماندار کرمان خواستار مشارکت پررنگ خیران مدرسه ساز در بحث ایجاد فضاهای آموزشی مناسب برای دانش آموزان کرمانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمان با اشاره به لزوم توجه ویژه به بحث پرورش دانش آموزان گفت: این مساله باید در کنار مباحث آموزشی به صورت پررنگ دیده شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی اقشار جامعه در بحث آموزش و پرورش موثر هستند، افزود: باید همه دستگاه ها و نهادها در این زمینه حساسیت لازم را داشته باشند و در این صورت است که می توانیم شاهد رشد و توسعه یافتگی جامعه باشیم.

فرماندار کرمان با قدردانی از معلم، دانش آموز و فضای فیزیکی مناسب به عنوان سه رکن اساسی آموزش و پرورش نام برد و اظهار کرد: تحقق اهداف آموزش و پرورش تحت تاثیر این سه رکن قرار دارد.

وی سه رکن گفته شده را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و گفت: نقص در هر کدام از این ارکان می تواند در بحث آموزش و پرورش تاثیر منفی به همراه داشته باشد.

بابایی با اشاره به اینکه در بحث فضاهای آموزشی مناسب نیازمند کمک خیران مدرسه ساز هستیم، افزود: باید آموزش و پرورش پویا باشد که تا بر اثر تربیت نسلی توانمند و مسئولیت پذیر شاهد جامعه ای سالم در کشورمان باشیم.

وی به کسب رتبه های بسیار خوب توسط دانش آموان کرمانی طی چند سال اخیر اشاره و تصریح کرد: باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمان با اشاره به اینکه هر سال شاهد افزایش جمعیت دانش آموزی هستیم، گفت: مسئولان باید برای ایده آل های مدنظر تلاش مضاعفی به کار گیرند.

کد مطلب 4440090

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