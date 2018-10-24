۱۰ پروژه بزرگ ورزشی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران سرپرست صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: از جمله سیاست های محوری در حوزه ورزش و جوانان این است که امکانات و منابع را بر اساس یک مکانیزم عدالت محورانه توزیع کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: هر چند با توجه به پروژه های نیمه تمام شروع یک پروژه جدید امکان پذیر نیست اما با توجه به نیاز برخی از شهرستان های استان چون خوسف، زیرکوه و درمیان اجازه شروع پروژه های جدید ورزشی در این شهرها را اخذ کرده ایم.

سرپرست با اشاره اینکه اعتبار ورزش و جوانان از محل اعتبارات تملک دارایی در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: در حال حاضر ۳۰ پروژه ورزش در خراسان جنوبی در حال اجرا است.

وی افزود: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۱۰ پروژه بزرگ ورزشی در خراسان جنوبی به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: یکی از سیاست های مهم در حوزه جوانان آموزش های پیش از ازدواج، حین ازدواج و پنج سال اول زندگی مشترک است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و اداره کل ورزش و جوانان صورت می گیرد.

سرپرست با اشاره به اینکه آموزش های پیش از ازدواج را اداره کل ورزش و جوانان بر عهده دارد، اظهار کرد: در این راستا به زودی ۱۵۰ کارگاه آموزشی در سطح استان برای جوانان در آستانه ازدواج برگزار می کنیم.

وی بیان کرد: در حوزه جوانان نیز در هفت حوزه مشارکت اجتماعی، سازمان های مردم نهاد، اوقات فراغت، کنترل آسیب های اجتماعی، هویت ایرانی و اسلامی، ازدواج، اشتغال و فضای مجازی مسئولیت داریم که در ستاد ساماندهی امور جوانان در این زمینه های برنامه ریزی صورت می گیرد.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی ادامه داد: هر چند در گذشته کارهای بزرگی برای ورزش خراسان جنوبی صورت گرفته ولی با توجه به ظرفیت های استان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده ایم.

سرپرست با اشاره به روز ملی پاراالمپیک افزود: در خراسان جنوبی ۲۲ هزار و ۵۰۰ معلول و جانباز وجود دارد که بر اساس سیاست های نظام تلاش می کنیم که فرصت های برابری را در حوزه ورزش در اختیار آنان قرار دهیم.

وی یادآور شد: اعتقاد ما بر این است که محدودیت های فیزیکی نباید مانع مشارکت هدفمند معلولان و جانبازان در عرصه ورزش شود.