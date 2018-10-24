به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا موسویحرمی قبل از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه چهارمین همایش ملی رسوبشناسی ایران که به میزبانی دانشگاه زنجان در حال برگزاری است، با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروز پیش روی رسوبشناسان است، بحث آلودگی رسوبات است، افزود: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که رسوبشناسان باید به موضوع آلودگی رسوبات اهمیت زیادی بدهند.
وی با تاکید بر اینکه مسائل آموزشی همواره در کنار مباحث کاربردی در دانشگاهها اهمیت پیدا کرده و این دو نمیتواند جدا از هم مطرح شود، تصریح کرد: برگزاری دو روزه چهارمین همایش ملی رسوبشناسی ایران در دانشگاه زنجان را به فال نیک گرفته و امیدواریم برگزاری این همایش فرصت خوبی در اختیار اساتید و دانشجویان قرار دهد تا با مباحث روز رسوبشناسی آشنا شوند.
رئیس انجمن رسوبشناسی ایران با یادآوری اینکه اگر نتوانیم به مسائل کاربردی پرداخته و کماکان در عرصه مسائل آموزشی ساکن مانده و از آن خارج نشویم، این وضعیت نمیتواند ما را به اهدافی که داریم برساند، اظهار کرد: نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که باید از برگزاری سمینارهای عمومی به سمت برگزاری سمینارهای تخصصی حرکت کنیم؛ چرا که بهرهمندی سمینارهای تخصصی بیش از سمینارهای عمومی است.
موسویحرمی از برگزاری سمینار تخصصی به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان طی روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمنماه سال آینده خبر داد و گفت: رسوب شناسی در ارتباط با ژئوتکنیک است که میانرشتهای است و زمینشناسان نقش پررنگی در این زمینه دارند.
نظر شما