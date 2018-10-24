عبور ۳۰۰ هزار زائر از مرز شلمچه/ ۶۰ هزار نفر خارجی بودند

ولی اله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز شلمچه با اشاره به اینکه این تعداد زائر از ابتدای صفر تاکنون به عراق سفر کرده اند، افزود: از تعداد کل زائران سفر کرده به عراق، ۶۰ هزار نفرشان از اتباع خارجی هستند.

به گفته وی، آذربایجان، پاکستان، روسیه، ترکیه و هندوستان کشورهایی هستند که تاکنون بیشترین زائر را روانه عتبات عالیات کرده اند.

حیاتی اظهار کرد: ۴۵۰ موکب و ایستگاه صلواتی در مسیر ۱۵ کیلومتری میدان مقاومت تا شلمچه کار خدمات رسانی به زائران را به انجام می رسانند.

فرماندار خرمشهر تصریح کرد: به منظور عبور و مرور آسان زائران، ۴۰ گیت برای ایرانی ها و ۲۰ گیت برای خارجی ها در شلمچه تعبیه شده که امکان افزایش آنها در صورت افزایش شمار زائران وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقطه صفر مرزی شلمچه آخرین گلوگاه برای ورود زائران از ایران به خاک عراق است ضمن آنکه تنها مرز عبور اتباع خارجی نیز تعیین شده است.