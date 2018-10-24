۷۳۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی استان به زیر کشت محصول کلزا رفت

تورج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان سطح زیر کشت در شهرستانهای آبیک ۲ هزار و ۸۷ هکتار، قزوین یک هزار و ۵۶۰ هکتار، البرز یک هزار و ۶۴۵ هکتار، تاکستان یک هزار و ۶۲ هکتار، بوئین زهرا ۹۰۵ هکتار و آوج ۱۲ هکتار انجام شده است.

وی افزود: در سال زراعی جاری با توجه به هما هنگی های انجام شده با شرکتهای تامین کننده بذور کلزا اعم از ارقام وارداتی و ارقام تولید داخل (هیبرید وارداتی، هیبرید تولید داخل و ارقام OP تولید داخل) مقدار ۳۶۰۰۰ هزار کیلوگرم بذر برای کشت محصول کلزا در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

بنیادی با بیان اینکه فصل کاشت کلزا در مزارع کشاورزی استان پایان یافته به کشاورزان توصیه کرد: نسبت به آبیاری مزارع کشاورزی در اسرع وقت اقدام کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به اقدامات و برنامه های انجام شده برای محصول کلزا اشاره کرد و گفت : در سال جاری ۲ همایش استانی و ۶ کارگاه آموزشی کاشت کلزا در سطح جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه و با حضور فعال کارشناسان و تولید کنندگان برگزار شد که در این کارگاههای آموزشی؛ مسائل و نکات فنی کاشت کلزا برای کشاورزان و کارشناسان تشریح شد.

بنیادی افزود : همچنین از ابتدای آغاز فصل کشت با برگزاری جلسات و کمیته های فنی کلزا با حضور مدیران و کارشناسان ستاد سازمان و شهرستانها هماهنگی، تدارک و تامین بموقع نهاده ها انجام شد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد : در سال جاری با مشارکت و همکاری شرکت کشت و صنعت دامپروری ملی پارس آباد مغان در سطح بیش از ۱۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی، مزارع تولید و تکثیر بذر هیبرید کلزا انجام شده که این موضوع برای سومین سال متوالی در استان قزوین به عنوان قطب تولید بذر هیبرید کلزا در کشور کشت می شود.

به گفته ی بنیادی؛ در سال گذشته بیش از ۱۵۰ تن بذر کلزای هیبرید در استان قزوین تولید و در اختیار سایر استانهای کشور قرار گرفت.

وی اضافه کرد : این میزان تولید بذر در جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین کاهش وابستگی واردات بذر را از کشورهای دیگر نقش بسزایی داشته است.