به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با فعالان مدنی استان همدان اظهار کرد: تقویت مدارس طبیعت در کشور به‌ویژه همدان امری پسندیده است؛ زیرا آموزش به کودکان در دامن طبیعت آن‌هم در قالب برنامه های مهارتی و ایجاد فضاهای بانشاط اثرگذاری بیشتری دارد.

وی ادامه داد: آموزش‌های مهارت‌های زندگی در مدارس طبیعت به شیوه علمی و پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است و تقویت و افزایش این روند، بسیاری از خلأهای آموزشی را برطرف خواهد کرد.

گردان با تأکید بر اینکه ایجاد نشاط اجتماعی از وظایف محوری مدیریت شهری است، افزود: این مجموعه مردمی به طور قطع از اقداماتی که منفعت مردم لحاظ می‌شود، با قدرت بیشتری حمایت می‌کند.

رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه باید برای حفظ ماهیت هر مجموعه‌ و جلوگیری از موانع پیش روی آن، مسیرهای درست و قانونی را طی کنیم تا به بن‌بست نرسیم، بیان کرد: باید پیگیری برای تغییر روند فعالیت مدرسه طبیعت را با همراهی مسئولان ذیربط استان بیشتر کرده تا بتوانیم اثرگذارتر حرکت کنیم.

گردان با تأکید بر اینکه طرح‌های شهری در حوزه زیست‌محیطی را باید بررسی کنیم، گفت: تحقق اهداف مورد نظر هر مجموعه در صورت نظم‌دهی به امور، امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه تغییر روند فعالیت مدارس طبیعت به صورت پایلوت در شهر همدان را می توان از طریق بهزیستی استان پیگیری کرد، گفت: شورای شهر همدان در راستای تسهیل امور این اقدامات زیست‌محیطی در فضاهای مورد نظر، آمادگی دارد طرح‌های مربوط به کودک و طبیعت را در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا مطرح کند تا این مباحث همراه با رفع اشکالات مورد نظر با اولویت بررسی شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: برای حفظ شرایط موجود مدرسه طبیعت در قالب‌های تعریف شده، هر گونه کمک و یاری‌رسانی از سوی شورا و شهرداری در چارچوب قوانین مدنظر خواهد بود.

نیازمند مدیران جسور هستیم

یکی از فعالان اجتماعی استان همدان نیز گفت: در گذشته شرایط زیست‌محیطی استان در یک برهه زمانی خوش درخشید و شاید هم تقصیر هیچکس نباشد که پس از آن هیچگونه اقدامی به چشم نمی‌آید.

فاطمه شیرانی در ادامه با تأکید بر اینکه شیوه تدریس کشورهای پیشرفته دنیا در دوره‌های نخست تحصیلی آموزش مهارت‌های زندگی است، افزود: کار نو همیشه در همدان با مقاومت همراه می شود؛ بنابراین همیشه به تمامی افراد توصیه داشته‌ام که نباید دلسرد شوند.

وی جسارت و ریسک‌پذیری را یکی از مهمترین مؤلفه های افرادی برشمرد که به اقداماتی مانند شکل‌گیری مدرسه طبیعت پرداخته‌اند؛ و گفت: نیازمند مدیران جسور در استان هستیم تا توسعه استان را با چشم‌اندازی مناسب‌تر شاهد باشیم.

شیرانی با بیان اینکه اصول تربیتی در محیطی کاملاً روستایی به دور از زندگی‌های آپارتمان‌نشینی در مدارس طبیعت را شاهد بودیم، اظهار کرد: مسئولان استان همدان می توانند این شهر را در راستای پیشرفت و توسعه استان با لحاظ کردن اصول مناسب به عنوان پایلوت برپایی اردوها یا اردوگاه های کودک و طبیعت برای تربیت نسل آینده در نظر بگیرند.

وی اظهار کرد: کارهای نو قطعا با نواقصی همراه است که باید حوصله کرد تا نقطه آغازی برای احصای مشکلات هر امری در جامعه باشد و اثرات مثبت آن را بیش از پیش احساس کند.

حفظ ماهیت فعالیت‌ کودک و طبیعت در همدان

فعال مدنی و مدیر مدرسه طبیعت در همدان نیز در ادامه با بیان اینکه کودکان ما نیاز دارند شرایط متفاوتی داشته باشند، گفت: مراوده با طبیعت اثرات صحیح خود را به هر شکل ممکن بروز می دهد، زیرا کودکان در دنیای امروز محصور شده اند.

حمید نوروزی با اشاره به تئوری و فلسفه ارتباط کودک و طبیعت، دوری از زندگی روستایی را معضل اجتماعی برشمرد و افزود: کودکان امروز شرایط جسمی و روانی خوبی ندارند.

وی با بیان اینکه زیست بوم استان همدان شرایط خوبی ندارد، پیش بینی کرد: این استان در حدود ۳۰ سال آینده شرایط زیستی خود را با توجه به مشکلات منابع آب، پوشش گیاهی، گردوغبار از دست میدهد.

این فعال زیست محیطی با توجه به اینکه مدرسه طبیعت همدان به عنوان نهمین شهر در کشور راه اندازی شد؛ افزود: براساس تفاهم‌نامه‌ای بین سازمانهای حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش در سال ۹۳، طرح مدرسه جامع محیط زیستی در مدارس طبیعت اجرایی شد.

نوروزی با تأکید بر اینکه پس از گذشت ۴ سال به طور قطع دیگر حامیان مدارس طبیعت را نداریم، افزود: برای فعایت این مجموعه تا پایان آذرماه امسال مهلت داده شده است؛ اما طرح های جایگزینی را در نظر گرفته‌ایم که در حال حاضر در ۸ استان در حال انجام است.

وی گفت: باید تهدیدها را با به کارگیری تجربیات گذشته برای اجرای پروژه‌های فراگیرتر همراه با استانداردهای لازم به فرصت تبدیل کنیم.

نوروزی با بیان اینکه هم اکنون ایده های زیست‌محیطی هزینه‌بر خواهند بود که نیازمند حمایتهای جدی است، گفت: اجرای طرح‌های مزرعه کودک (اکوکمپ ویژه کودک) با در نظر گرفتن فضای باغ و معماری قدیمی بر مبنای زندگی روستایی، اردوگاه اقامتی (سفر کودک) و اردوهای درون شهری از جمله طرح‌های جایگزین مدنظر برای حفظ ماهیت فعالیت‌های کودک و طبیعت در مدرسه طبیعت همدان است.