۱.۳ میلیون گیلانی تحت پوشش بیمه سلامت/ ۲۴۲۷ نفر بیمار خاص هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبری صبح چهارشنبه به مناسبت هفته سلامت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امسال بیست و چهارمین سالگرد تأسیس بیمه سلامت در کشور است.

اکبری با بیان اینکه از ابتدای تأسیس بیمه سلامت تا کنون ۴۰ میلیون نفر در کشور تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند، افزود: از این تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مربوط به استان گیلان هستند که در طول سال ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار بار به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌های طرف قرارداد با بیمه سلامت مراجعه می کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت ۶۵۰ هزار روستایی و ۲۰۰ هزار شهروند شهری در شهرهای بالا ۲۰ هزار نفر استان گیلان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند، گفت: برای ۲۰۵ هزار نفر که در حاشیه شهرهای استان گیلان زندگی می کنند نیز دفترچه بیمه سلامت صادر شده است.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان بیان کرد: در استان گیلان ۲ هزار و ۴۲۷ بیمار خاص تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که سالانه حدود ۳۶ میلیارد تومان هزینه درمان و داور و سایر خدمات به آنها از سوی بیمه سلامت پرداخت می شود.

وی به موارد تحت پوشش بیمه سلامت نیز اشاره و بیان کرد: تمام اقلام دارویی، خدمات بستری و درمان بیماران خاص اعم از پیوند کلیه، دیالیز، ام اس، تالاسمی، هموفیلی از سوی این بیمه پوشش داده می شود.

اکبری با اشاره به ابلاغ طرح تحول سلامت و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه توجه به نظام سلامت و ارتقای سطح پوشش بیمه همگانی در جامعه، تصریح کرد: کمبود بودجه یکی از مهم‌ترین مشکلات اجرای طرح تحول سلامت است.