۵ هزار زائر پاکستانی اربعین شب گذشته وارد کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان، رضا بختیاری اظهار داشت: از ۲۱ مهرماه زائران پاکستانی اربعین حسینی از طریق پایانه مرزی میرجاوه در سیستان و بلوچستان وارد کشور و از خدمات ستاد مردمی استقبال سیستان و بلوچستان بهره‌مند شده‌اند.

دبیر ستاد مردمی استقبال از زائران پاکستانی اربعین در سیستان و بلوچستان گفت: از دقایق ابتدایی بامداد امروز تاکنون بیش از ۵ هزار زائر حسینی از کشور پاکستان وارد سیستان و بلوچستان شدهاند و هنوز تعداد زیادی زائر در پشت مرز پاکستان در انتظار ورود به ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۸۰ هزار زائر پاکستانی از طریق سیستان و بلوچستان وارد کشور شده و عازم کربلا شوند بیان کرد: ستاد استقبال مردمی در استان تا ۷ آبان‌ماه فعال و آماده پذیرایی از این زائران گرامی است.

بختیاری خاطرنشان کرد: خوشبختانه در پی همکاری مردمی و مشارکت نهادهای مختلف در حال حاضر مشکلی در زمینه محل اسکان زائران پاکستانی در استان وجود ندارد و تنها به کمک‌های مالی مردمی جهت پذیرایی از این زائران عزیز نیازمند هستیم.