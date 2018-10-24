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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۲۰

معاون اداره راه و ترابری شاهرود:

شانه سازی ۱۰ کیلومتر راه روستایی شاهرود انجام شد

شانه سازی ۱۰ کیلومتر راه روستایی شاهرود انجام شد

شاهرود- معاون اداره راه و ترابری شاهرود از اتمام عملیات شانه سازی در ۱۰ کیلومتر مسیر روستایی این شهرستان خبر داد و گفت: این امر برای کاهش مخاطرات جاده‌ای انجام‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر بارانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره راه شاهرود ضمن بیان اینکه به همت راهداران اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود بیش از ۱۰ کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان شانه سازی شد، تأکید کرد: این طرح در راستای کاهش مخاطرات جاده‌ای صورت گرفته است.

وی افزود: عملیات شانه سازی راه از پازن دهم مهرماه آغاز و تا بیست و نهم مهرماه ادامه داشت و طی آن بیش از ۱۰ کیلومتر از محورهای روستاهای سه‌راهی مجن به نکارمن، کلامو و قهج شانه سازی شدند.

معاون اداره راه شاهرود جلوگیر از بروز حوادث جاده‌ای و تأمین محورهایی ایمنی را دو محور اصلی اجرای شانه سازی راه‌های روستایی دانست و گفت: عملیات تیغ‌زنی، تسطیح و بوته کنی در محور روستایی جیلان به میامی به طول ۱۶ کیلومتر نیز در ماه‌های اخیر انجام‌شده است.

بارانی از شانه سازی، تسطیح و بوته زنی ۵۵ کیلومتر محور اصلی شاهرود به آزادشهر و بالعکس نیز خبر داد و گفت: عملیات تسطیح در ۲۸۵ هزار مترمکعب شانه خاکی راه انجام شد.

کد مطلب 4440142

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