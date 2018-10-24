توسعه دولت الکترونیک دستاوردهای بزرگی در توسعه کشور به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی صبح امروز در اجلاس مشترک مدیران فن آوری اطلاعات، امور اداری و دبیرخانه های دستگاه های اجرایی استان کردستان، اظهارداشت: در چشم انداز و برنامه توسعه ۱۴۰۴ کشور، ایران باید در زمینه علم و فناوری به رتبه اول منطقه تبدیل شود و دستیابی به اهداف و دستاوردهای دولت الکترونیک می تواند این مهم را تحقق بخشد.

وی افزود: در حال حاضر هفت سال کاری با آن روز فاصله داریم و با توجه به عقب ماندگی هایی که نسبت به سایر کشورهای منطقه داریم و شتابی که آنها در این زمینه گرفته اند، کار بسیار دشواری در رسیدن به این هدف داریم اما با توجه به امکانات و ظرفیت هایی که داریم تحقق این هدف دور از دسترس نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان ادامه داد: در مرحله اول برای توسعه دولت الکترونیک باید نگرش ها و ذهنیت مسئولان برای توسعه این حوزه تغییر کند و باید به این درک برسیم که اگر در تحقق اهداف دولت الکترونیک عقب بمانیم در همه زمینه های توسعه ای منطقه نسبت به سایر کشورهای منطقه عقب می مانیم.

فیروزی یادآور شد: در مرحله دوم نیز باید پایه های توسعه فناوری اطلاعات توسعه یابد که خوشبختانه در حوزه فنی و زیرساخت ها کردستان شتاب قابل توجهی گرفته و در حال حاضر ۶۰۰ روستا از مجموع هزار و ۷۰۰ روستای استان از شبکه اینترنت بهره مند هستند و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال این رقم را به هزار روستا خواهیم رساند.

وی بیان کرد: استان کردستان با توجه به برنامه هایی که طی پنج سال گذشته در حوزه توسعه زیرساخت های دستیابی به فناوری اطلاعات انجام داده آمادگی جهش در توسعه دولت الکترونیک را دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در ادامه گفت: در حال حاضر بسترهای فنی و مکانیکی توسعه دولت الکترونیک در این استان فراهم است اما در حوزه اجتماعی تا حدودی ناموفق عمل کرده ایم و در سیستم اداری هنوز بین انسان و رایانه نتوانسته ایم رابطه هم افزایی را ایجاد کنیم و باید با تغییر نگرش در خصوص توسعه این بخش نیز اقدام کنیم.

فیروزی اظهارداشت: باید مردم را به این باور برسانیم که استفاده از سیستم دولت الکترونیک عدالت، امانت داری، شفافیت و سرعت در انجام امور اداری را به همراه خواهد داشت تا بتوانیم در حوزه اجتماعی نیز موفقیت لازم را به دست آوریم.

وی افزود: استان کردستان در حال حاضر با ۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه اجرایی کشور در ارتباط است و ۳۵۰ دستگاه اجرایی بین استانی نیز در حوزه استفاده از برنامه های دولت الکترونیک فعال هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در پایان سخنان خود بیان کرد: استان کردستان در بسیاری از شاخص های کشوری در حوزه های مختلف جزو استان های آخر است اما امیدواریم بتوانیم در حوزه توسعه دولت الکترونیک جزو استان های رتبه اول تا سوم کشور قرار گیریم.