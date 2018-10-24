کل سهم اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری استان بوشهر جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خدمات دهی مناسبت به مردم در نقاط مختلف استان را به عنوان اولویت در دستور کار داریم و تلاش داریم که با حضور در بین مردم مشکلات را بهتر و بیشتر بشناسیم و برای رفع آن تلاش کنیم.

وی به بازدید امروز خود از پروژه‌های شهرستان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در دور دوم سفرها بازدید ما از بخش‌ها و روستاها است که امروز از بخش مرکزی بوشهر بازدید کردیم.

استاندار بوشهر با تقدیر از حضور مسئولان در بین مردم و حضور در روستاها، خاطرنشان کرد: در دور سوم بازدیدهای ما به صورت سرزده از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی است و بعد از بازدید از پروژه‌ها دیداری را نیز با مردم حوزه بخش مرکزی خواهیم داشت و نشست جمع‌بندی را نیز برگزار خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در روستاهای مختلف حضور می‌یابند و مشکلات را احصا می‌کنند و در نشست جمع‌بندی این موارد به صورت ویژه مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.

گراوند با اشاره به نقش مهم تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و عشایر در ایجاد اشتغال پایدار بیان کرد: کل سهم اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری استان بوشهر جذب شده است و شاهد اجرای طرح‌ها هستیم.

وی با تقدیر از کارآفرینان برای تولید باکیفیت محصولات، تصریح کرد: در صورتی که حمایت لازم را از کارآفرینان داشته باشیم و کارآفرینان نیز با تلاش و خلاقیت بتوانند کار کنند، شاهد افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال و درآمدزایی باشیم.

استاندار بوشهر به اهمیت بالای توسعه صنایع مرتبط با خرما به ویژه شرکت‌های بسته‌بندی و صنایع فرآوری اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که کار به صورت خلاقانه انجام شود مشتریان بسیاری از خارج از کشور متقاضی محصولات استان خواهند بود.

وی با تقدیرا ز بانک‌های عامل در تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی، افزود: یکی از مشکلات ما بحث اشتغال جوانان است که باید از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم.

گراوند با بیان اینکه ۵۰ درصد از اعتبارات روستایی و عشایری با این نیت که روستاها خالی از سکنه نشود و تولید در روستاها تقویت شود و روستاها توسعه یابند به استان‌ها تخصیص یافته است، گفت: در بخش بعدی نیز ۲۵ درصد اعتبارات در اختیار روستاها قرار خواهد گرفت و می توانیم در حوزه روستایی تحرکت بیشتری را شاهد باشیم.