اختصاص سهیمه بیشتر به تردد زائران از مرز چذابه در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در جریان بازدید از مرز چذابه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به مشکلات مرز چذابه در سال های گذشته، باید گفت امسال اقدامات خوبی از جمله آبرسانی و زیرسازی جاده ها صورت گرفته تا تردد زائران به راحتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه برای جاده های این مسیر بیش ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: هر سال شاهد بهتر شدن امکانات در مرز چذابه هستیم.

وزیر کشور بیان کرد: امیدواریم با زیرساخت هایی که با کمک همه مسئولان استان خوزستان در این مرز ایجاد شده، زائران بیشتری از این مسیر تردد داشته باشند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مرز چذابه امکانات خوبی دارد، گفت: برای مراسم اربعین سال آینده سعی می شود سهم بیشتری از تردد زائران به مرز چذابه تعلق بگیرد تا از ظرفیت های ایجاد شده به شکل مطلوب تری استفاده شود.