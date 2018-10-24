  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

وزیر دادگستری ترکیه:

سرکنسول عربستان باید به ترکیه تحویل داده شود

سرکنسول عربستان باید به ترکیه تحویل داده شود

وزیر دادگستری ترکیه بر ضرورت تحویل سرکنسول عربستان به این کشور در صورت اثبات دست داشتن وی در قتل جمال خاشقجی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزیر دادگستری ترکیه تاکید کرد که اگر مدارک نشان دهد که سرکنسول عربستان در قتل جمال خاشقجی دست داشته ما درخواست خود را برای تحویل گرفتن وی ارائه می دهیم.

در حال تکمیل...

کد مطلب 4440151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها