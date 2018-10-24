سرکنسول عربستان باید به ترکیه تحویل داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزیر دادگستری ترکیه تاکید کرد که اگر مدارک نشان دهد که سرکنسول عربستان در قتل جمال خاشقجی دست داشته ما درخواست خود را برای تحویل گرفتن وی ارائه می دهیم.

در حال تکمیل...