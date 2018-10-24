هتل های فارس تخفیفات ویژه به زائرین اربعین می دهند

حسن سیادتان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اربعین حسینی را باید پاس داشت افزود: حقیقتاً افرادی که به این شکل به پیادهروی اربعین میروند و آنان که به این گروهها خدمت میکنند، دین الهی را در پرتو وجود امام حسین(ع) تبلیغ میکنند.
وی اضافه کرد: شور و اشتیاق مردم در زیارت اربعین به جایی رسیده که چند سالی است ادیان گوناگونی نیز بدان جذب شدهاند و هرساله خود را در روز اربعین حسینی به کربلا میرسانند.
سیادتان یادآور شد: یقیناً اینها از ثواب زیارت امام حسین(ع) بیبهره نخواهند بود و امید است که روزی در پرتو حضورشان در اربعین حسینی در زمره پیروان مکتب اهلبیت (علیهم السلام) قرار گیرند، اما آن زیارتی که پیغمبر اکرم (ص)و امامان معصوم(ع) به آن مکرراً و مؤکداً سفارش کردهاند، زیارت امام حسین(ع) در چهلمین روز شهادت آن حضرت و یاران باوفای ایشان است، زیارتی که سالهاست مردم با شور و حرارت بسیار در اربعین انجام میدهند.
رئیس هیئت مدیره جامعه هتلداران ادامه داد: این شور و حال زیارت در این روز و جمعیت گستردهٔ مردم بهخواست و هدایت پروردگار متعال صورت گرفته و چنین گردهمایی در تاریخ بشر و بهروی کره زمین بیسابقه است، اجتماعی خاص و منحصر به فرد با هدفی معنوی و الهی که نظیری را برای آن در هیچ نقطهای از دنیا نمیتوان یافت.
وی افزود: این جمعیت میلیونی هرساله از سراسر جهان در کربلا گردهم آمده و مردمان این سرزمین چه مهماننوازانی هستند و چهزیبا از زائران امام حسین(ع) پذیرایی میکنند؛ بهگونهای که هیچ زائری بدون پذیرایی نخواهد ماند و در این خصوص نگرانی ندارد.
رئیس جامعه هتلداران فارس عنوان کرد: بر همین اساس نیز زائران اربعین می توانند از خدمات هتل های فارس با تخفیفات ویژه بهره مند شوند.
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