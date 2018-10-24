استفاده از ظرفیت تعاونی ها در شرایط تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در نشست مشترک هم اندیشی و تبیین دیدگاه ها و نظرات وزرای پیشنهادی که به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد، گفت: یکی از ماموریت های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش تعاون است که بخشی از اقتصاد را به خود اختصاص می دهد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه تعاونی ها در ایران یک ظرفیت بسیار خوب برای اقتصاد کشور است به ظرفیت های بخش تعاون در کشورهای اروپایی اشاره کرد و افزود: امروز فرهنگ تعاون در کشورهای اروپایی رسوخ کرده که به طور میانگین سهم تعاون در این کشورها بین ۷ تا ۸ درصد است. بیشترین سهم در کشورهای اروپایی مربوط به فرانسه است که ۱۶.۷ درصد است اقتصاد این کشور در اختیار بخش تعاون قرار دارد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در شرایط ویژه کشور می توانیم از ظرفیت های بخش تعاون استفاده کنیم و اقتصاد کشور از ظرفیت های این بخش نیز بهره مند شود، ادامه داد: ما به عنوان سیاستگذار باید نگاه تعاملی با اتاق های تعاونی ایران، بازرگانی و اصناف داشته باشیم و نقش تسهیل گری را برای این تشکل ها به عنوان نمایندگان بخش تعاون، بازرگانی و اصناف ایفا کنیم.

شریعتمداری با اشاره به تاسیس اتاق فکر مشترک بین اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف گفت: از تاسیس این اتاق فکر استقبال می کنیم و اقتصاد ایران می تواند از مواهب این همکاری بهره مند شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: تعاونی های اعتبار و تعاونی های مسکن بر فعالیت های خوب بخش تعاون طی سال های اخیر سایه افکنده و تعاونی های اعتبار که البته ماهیت این تعاونی ها می تواند برای تامین مالی بخش مفید باشد در برهه ای از زمان در سایه بی نظارتی به این بخش لطمه وارد کرد که باید فعالیت این تعاونی ها را با محوریت تامین مالی بخش تعاون مجددا آغاز کنیم.

شریعتمداری افزود: در حوزه تعاونی های مسکن نیز این تعاونی ها هر چند موفق به احداث دو میلیون مسکن مهر در کشور شدند اما تخلف دو درصد این تعاونی ها یک بی اعتمادی در این بخش ایجاد کرد در حالی که با فعال کردن و حمایت از تعاونی های مسکن در کنار نظارت بر فعالیت های آنها می توانیم شاهد رونق ساخت و ساز از آنها باشیم تا در کنار آن سایر فعالیت های اقتصادی در حوزه ساخت و ساز نیز فعال شوند.