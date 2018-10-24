حمایت ویژه فرمانداری شادگان از اشتغال مولد در شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی با روسای ادارات در خصوص برنامه ریزی کمیته اشتغال شهرستان شادگان اظهار کرد: یکی از پیش‌فرض‌های دراز مدت بحث اشتغال رونق بحث سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است بنابراین علاوه‌ برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت برای توسعه مناطق، دستگاه‌های اجرایی و ذی ربط باید برنامه‌های درازمدت را نیز در نظر گیرند تا شاهد رونق اشتغال در این شهرستان باشیم.

وی در خصوص مهمترین محورهای توسعه این شهرستان افزود: با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان می توان مهمترین محورهای توسعه شادگان را در بخش های کشاورزی، گردشگری، حمایت از صنایع، بهره گیری از ظرفیت تعاونی ها و غیره تعریف کرد.

حاجیان تصریح کرد: اعطای تسهیلات و کارآفرینی وضعیت اشتغال جوانان این شهرستان را بهبود می بخشد و برای این شهرستان ضروری است.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: توسعه بخش کشاورزی و حمایت از این بخش مهم اقتصادی اساس ایجاد اشتغال مولد و پایدار است.