ظرفیت تولید شیر در کرمانشاه ۳ برابر مصرف است

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت شیر اظهار داشت: رسما افزایش قیمت شیر ابلاغ نشده و قیمت شیر همان قیمت قبلی است.

وی با بیان اینکه کل شیر تولیدی در استان کرمانشاه سالیانه ۳۳۵ هزار تن است، افزود: از این مقدار ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تن آن شیر صنعتی بوده که در کارخانه ها و کارگاه‌های فرآوری لبنی مصرف می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه از وجود ۲۷ کارگاه و کارخانه شیر لبنی در استان خبر داد و گفت: ظرفیت سالیانه این واحدها برمبنای دریافت شیر ۶۰۸ هزار تن است.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید شیر سه برابر مصرف استان است، بیان کرد: این ظرفیت در توسعه واحدهای گاوداری شیری صنعتی، اصلاح و بهبود نژادی و توسعه آمیخته‌گری کنترل شده که منجر به تولید شیر و گوشت شود به کارگیری شده است.

شهبازی خاطرنشان کرد: مباحث اصلاح و بهبود نژادی زمان‌بر است با این حال امیدواریم این ظرفیت کنترل شود.