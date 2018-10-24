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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۴۴

مدیر کل حج و زیارت گیلان:

۲۳ هزار روادید برای زائران گیلانی صادر شد

۲۳ هزار روادید برای زائران گیلانی صادر شد

رشت- مدیرکل حج و زیارت گیلان با اشاره به ثبت نام ۲۳ هزار و ۷۵۳ نفر در سامانه سماح، از صدور ۲۳ هزار و ۲۸۵ روادید برای زائران گیلانی اربعین خبر داد.

حسن فعال در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: تاکنون ۲۳ هزا رو ۷۵۳ نفر از شهروندان گیلانی برای حضور در همایش معنوی پیاده‌روی اربعین حسینی (ع) در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: ثبت نام در این سامانه تا ۴ آبان ماه سال جاری ادامه دارد ولی در حال حاضر از حجم ثبت نام متقاضیان کاسته شده است.

مدیرکل حج و زیارت گیلان با اشاره به فعالیت ۵۴ دفتر در سراسر استان برای ثبت نام از زائران اربعین حسینی (ع)، گفت: تا به امروز برای ۲۳ هزار و ۲۸۵ نفر از زوار اربعین روادید صادر شده است.

وی با تأکید براینکه برای سایر زوار نیز در روزهای آینده روادید صادر خواهد شد، بیان کرد: مدت زمان صدور روادید در استان ۲۴ ساعت بوده است.

کد مطلب 4440175

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