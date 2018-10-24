۲۳ هزار روادید برای زائران گیلانی صادر شد

رشت- مدیرکل حج و زیارت گیلان با اشاره به ثبت نام ۲۳ هزار و ۷۵۳ نفر در سامانه سماح، از صدور ۲۳ هزار و ۲۸۵ روادید برای زائران گیلانی اربعین خبر داد.