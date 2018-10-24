هدف دشمن ترویج حس ناامیدی است/ لزوم تقویت امید در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح چهارشنبه در نشست معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری های استان بوشهر بیان کرد: در چهل سال گذشته مسائل و مشکلات رخ عوض کرده و وظیفه ماست تا با اشراف بر چالش های مختلف، تدابیر مناسب را برای برخورد با آن ها لحاظ کنیم.

وی گفت: خاورمیانه به دلیل دارا بودن شرایط خاص ژئوپولتیک همواره مطمح نظر قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای بوده و شاهد بسیاری از چالش‌های امنیتی و درگیری‌های نظامی بوده است و روی کار آمدن دولت کنونی و غیرقابل پیش‌بینی ایالات متحده، شرایط منطقه را ملتهب تر از هر زمان دیگر کرده است.

خورشیدی با تاکید بر اینکه خروج آمریکا از برجام، انزوای آمریکا را به همراه داشته است خاطرنشان کرد: تنها مولفه و ابزار آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران است و نقطه کانونی تحریم ها تاثیرگذاری بر افکار عمومی و به تبع آن ناامیدی جامعه است.

معاون استاندار بوشهر در پایان تصریح کرد: در شرایط کنونی همه باید برای تقویت امید در جامعه بکوشند و در این مسیر، مسئولیت بیشتری نسبت به هر زمان دیگری دارند.