مرحله دوم بازبینی های تئاتر فجر آغاز شد/رقابت ۲۴ اثر انتخابی

به گزارش خبرنگارمهر، پس از بازبینی اولیه آثار متقاضی شرکت در این جشنواره از طریق فیلم، مرحله دوم بازبینی ها بصورت حضوری در شهرهای مختلف استان فارس از سه شنبه یکم مهرماه جاری آغاز شد.

در مرحله دوم بازبینی های حضوری که با حضور هیئت بازبینی متشکل از نادر شهسواری، علی ثابت، غلامرضا عباسی و با همراهی نماینده دبیر جشنواره و انجمن هنرهای نمایشی علیرضا محمودی برگزار می شود، آثار برتر از میان ۲۴ اثر انتخابی از طریق فیلم انتخاب و در جشنواره تئاتر استانی به نمایش در می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بازبینی بیست و نهمین جشنواره تئاتر فجر استان فارس در این دوره نمایش هایی از شهرستان های شیراز، فسا، لامرد، مهر، فیروزآباد، قیروکارزین، مرودشت، جهرم، کازرون، استهبان، سروستان را جهت حضور در مرحله دوم بازبینی حضوری انتخاب کرده اند.