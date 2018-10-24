پنج موکب آستان قدس رضوی پذیرای زوار خارجی در مرزهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی لقمان پور امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: امسال سومین سال استقبال آستان قدس رضوی از زوار خارجی در مرزهای میرجاوه، دوغارون، بیله سوار و آستاراست.

وی اظهار داشت: موکب بعدی آستان قدس رضوی در مرز شلمچه نیز مستقر شده و پذیرای زوار اربعین حسینی است.

لقمان پور با اشاره به اینکه حجم زیادی از ترددها در مرز مهران است گفت: قرارگاه خدمت رسانی آستان قدس رضوی در این مرز نیز استقرار یافته و با امکانات در اختیار به مراجعان خدمت رسانی می کند.

وی از همکاری یکهزار خادم افتخاری با این آستان در ایام اربعین خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۲۰ نفر طلبه و بقیه نیز دانشجویان هستند.

معاون هماهنگ کننده آستان قدس رضوی همچنین گفت: آشپزخانه آستان با استعداد پخت روزانه ۸۰ هزار وعده غذایی اقدام به پخت عدس، قورمه سبزی و قیمه برای زوار اربعین می کند.

لقمان پور افزود: خدمات موکب این آستان چهار روز بعد از اربعین نیز در مرزها ادامه دارد.