قضات در مقابل پولدارها نباید سر خم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری امروز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه دادستان نظامی کرمانشاه که در مجتمع فرهنگی بعثت برگزار شد، یکی از نیازمندی‌های انسان را عزت و کرامت معرفی کرد و اظهار داشت: بر این اساس کشوری که در آن عزت و کرامت وجود داشته باشد می‌تواند در همه حوزه‌ها به پیشرفت دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ارکان مهم برقراری عدالت هدیه شادابی به مردم است، افزود: در این برهه از زمان که دشمن یک جنگ تمام عیار علیه کشور آغاز کرده و قصد دارد با تنگ کردن عرصه اقتصادی مردم را در تنگنا قرار دهد باید آگاهانه وارد شویم و جلوی تهدیدها را بگیریم و اجازه ندهیم که نقشه‌های شوم دشمنان عملی شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح بیان کرد: دشمن چشم دیدن پیشرفت کشور ما را ندارد و حاضر است با هزینه‌های کلان کاری کند که کشور ما در جهان مطرح نباشد تا سرسپردگانش را سر پا نگه دارد.

وی مقابله همه جانبه و ایستادگی را لازمه مقابله با این تحرکات دشمن دانست و گفت: اگر بخواهیم آرمان‌های انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند باید بر اراده و ایمان مردم، مجاهدت و اخلاص در کارها تلاش تکیه کنیم.

صفری به بیان انتظارات مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی پرداخت و گفت: رهبر معظم انقلاب انتظار دارند که ما مرجع بی‌پناهان باشیم و در اجرای حکم سریع و مقتدرانه عمل کنیم.

معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح غیرقابل نفوذ بودن در برابر وسوسه ها را از خواسته های مردمی دانست و اظهار داشت: مردم از قضات انتظار دارند که عدالت را رعایت کنند وتحت تاثیر افراد ذی‌نفوذ قرار نگیرند.

وی با بیان این که قاضی متدین اهل پرخاشگری و لجاجت نیست، بیان داشت: برای یک قاضی معیار باید حق باشد و از مراجعه اصحاب دعوا به ستوه نیاید و صبر و بردباری را پیشه خود کند.

صفری به اقدامات شایسته دستگاه قضا اشاره کرد و افزود: شورای‌ عالی پیشگیری از وقوع جرم در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شده است و فرماندهان باید به آموزش و آگاهی سازی نیروها اهمیت بیشتری دهند.

وی در پایان گفت: در شرایط فعلی که دشمن به دنبال نامن کردن مرزها و ضربه زدن به کشور است نباید به آنها فرصت دهیم و باید زبده ترین نیروها را در مرزها به کار گیریم تا از مرزها حراست کنند.