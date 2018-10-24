پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش جریانات غالباً شمالی در سطح استان است که در ساعاتی از بعد از ظهر با افزایش سرعت وزش این جریانات در سواحل جنوبی و مرکزی استان، دریا در این نواحی تا حدودی متلاطم خواهد بود.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود از روز جمعه با ورود یک سامانه بارشی جدید به استان و افزایش ناپایداری های جوی، وزش جریانات جنوبی نسبتاً شدید آغاز و در پی آن خلیج فارس در قسمتهای شمالی و مرکزی مواج و متلاطم شود.

مساعدی افزود: پیش بینی می شود از عصر روز جمعه بارندگی در سواحل شمالی استان آغاز و بتدریج طی روزهای شنبه و یکشنبه ضمن تشدید و تقویت ناپایداری های جوی، بارندگی به صورت رگبار باران همراه با رعد و برق، وزش تندباد و گاهی ریزش تگرگ در دیگر نقاط استان ادامه یابد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: با توجه به تشدید بارش‌ها در روز شنبه احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت از اواخر وقت روز جمعه تا اواخر وقت روز یکشنبه به سبب وزش باد شدید و گاهی تندبادهای لحظه‌ای خلیج فارس به‌ویژه قسمت‌های شمالی و مرکزی آن به تناوب مواج و متلاطم خواهد بود و توصیه می‌شود در هنگام دریانوردی ملاحظات ایمنی مد نظر قرار گیرد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان بوشهر کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۰ کیلومتر در ساعت، در سواحل مرکزی و جنوبی در ساعاتی از عصر و شب تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل مرکزی و جنوبی در ساعاتی از عصر و شب تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت دو و ۴۱ بامداد، مد اول دریا ساعت هشت و ۴۴ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۴ و ۲۶ دقیقه و مد دوم ساعت ۲۰ و ۵۱ دقیقه خواهد بود.