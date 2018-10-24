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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

پایگاه عراقی اعلام کرد؛

رضایت زوار اباعبدالله الحسین (ع) از خدمات ارائه‌شده در مسیر کربلا

رضایت زوار اباعبدالله الحسین (ع) از خدمات ارائه‌شده در مسیر کربلا

یک پایگاه عراقی از رضایت کامل زوار اباعبدالله الحسین (ع) از خدمات ارائه شده به آنها در طول مسیر رسیدن به کربلا برای برگزاری مراسم باشکوه اربعین، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه أخبار العراق، روز به روز بر شمار زوار اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین افزوده می شود و تعداد بیشتری از دلسوختگان این امام همام از استان های مختلف عراق و دیگر کشورها به سمت کربلا روانه می شوند.

بر اساس این گزارش، سرازیر شدن شمار زیاد زوار حسینی (ع) به سمت کربلاء در حالی است که مواکب حسینی (ع) برای ارائه هرگونه خدمات غذایی و پزشکی به زوار آماده هستند.

در همین حال، زائران اباعبدالله الحسین (ع) طی روزهای گذشته از نحوه ارائه خدمات به آنها در طول مسیر رسیدن به کربلا، رضایت کامل داشته اند؛ چرا که تمامی عراقی ها از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان از آنها استقبال خوبی به عمل آورده اند.

کد مطلب 4440214

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