به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه أخبار العراق، روز به روز بر شمار زوار اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین افزوده می شود و تعداد بیشتری از دلسوختگان این امام همام از استان های مختلف عراق و دیگر کشورها به سمت کربلا روانه می شوند.

بر اساس این گزارش، سرازیر شدن شمار زیاد زوار حسینی (ع) به سمت کربلاء در حالی است که مواکب حسینی (ع) برای ارائه هرگونه خدمات غذایی و پزشکی به زوار آماده هستند.

در همین حال، زائران اباعبدالله الحسین (ع) طی روزهای گذشته از نحوه ارائه خدمات به آنها در طول مسیر رسیدن به کربلا، رضایت کامل داشته اند؛ چرا که تمامی عراقی ها از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان از آنها استقبال خوبی به عمل آورده اند.