حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: محمد اسلامی و رضا رحمانی گزینه های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی و صمت در جمع نمایندگان ولایی حاضر شدند.

حاجی بابایی افزود: فراکسیون نمایندگان ولایی در راستای تحقق اهداف توسعه کشور، بررسی و تحلیل برنامه های وزرای پیشنهادی رئیس جمهور را از ساعات اولیه معرفی گزینه‌های مورد نظر رئیس جمهور در دستور کار خود قرار داد.

وی در تبیین این موضوع گفت:در این راستا شریعمتداری و دژپسند روز اول آبان در جلسه این فراکسیون حاضر شدند و به تبیین برنامه های خود پرداختند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اضافه کرد: امروز چهارشنبه نیز از ساعت ۶:۴۵صبح وزرای پیشنهادی راه و شهرسازی و صمت آقایان محمد اسلامی و رضا رحمانی در نشست این فراکسیون حضور یافته و ضمن تشریح برنامه های خود به سئوالات نمایندگان پاسخ دادند.

وی بیان داشت: بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ادامه دارد و نظر فراکسیون پس از جمع بندی نهایی اعلام نظر خواهد شد.