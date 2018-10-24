به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کبیر ظهر چهارشنبه در مراسم روز بیمه همگانی، اظهار کرد: تقویت حوزه های اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر تمهیدات لازم در این حوزه انجام نشود، موفقیت زیادی در دیگر حوزه ها نخواهیم داشت.

وی افزود: وقتی کشور از محل تامین منابع نفتی تغذیه می شود فراز و نشیب های زیادی هم در رابطه با نوسان این قیمت به وجود می آید که اثرات آن بر همه جنبه ها و از جمله حوزه سلامت قابل مشاهده است.

کبیر ادامه داد: ما ادبیات روشنی را برای چند لایه کردن بیمه که بتواند پوشش اجتماعی و سلامت را با یکدیگر به همراه داشته باشد، تعریف نکرده ایم.

وی با بیان اینکه رمز موفقیت بسیاری از کشورها تقویت نظام بیمه ای آن ها است، گفت: بیمه زمانی می تواند تمامی خدمات را به بیمه شدگان ارائه دهد که از استقلال برخوردار باشد و اینکه تصمیم بگیرد چه نوع خدماتی را به مردم ارائه دهد.

جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه یکی از چالش های نظام سلامت انعکاس برخی اخبار مبنی بر پر خطا بودن نظام پزشکی است، تصریح کرد: کم خطاترین گروه اجتماعی جامعه پزشکان هستند و به جای متهم کردن آنان بهتر است به فکر استفاده از نیرو و تخصص آن ها در استان باشیم.

کبیر افزود: چنانچه حفاظت مالی از مردم کم رنگ شود، اعتبار بیمه از بین می رود و ضروری است از ارائه کنندگان خدمات بیمه ای حمایت بیشتری داشته باشیم.