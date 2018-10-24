برپایی ۱۱ هزار جلسه تبلیغی در دهه آخر صفر در اماکن مذهبی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده پیش از ظهر چهارشنبه با اعلام خبر جلسات تبلیغی در کانون های جمعیتی استان تهران به مناسبت دهه آخر صفر اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه دهه آخر صفر و ایام اربعین سید وسالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، ۱۰۹۷۰ مبلغ و مبلغه به کانون های جمعیتی استان تهران اعزام می شوند.

نوری زاده در ادامه افزود : به منظور تبیین هر چه بیشتر فرهنگ عاشورایی در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان برنامه های مختلفی از سوی این اداره کل طراحی و برنامه ریزی شده که از جمله می توان به اعزام مبلغ و مبلغه برای برپایی امر عزاداری در کانون های جمعیتی ویژه برنامه دهه آخر صفر در مساجد روستایی، گفتمان های دینی و جلسات پرسش و پاسخ و ایراد برنامه های تبلیغی توسط ائمه جماعات دستگاه های اداری ، کارخانجات و شرکت ها و نیز جلسات هم اندیشی و توجیهی مسئولین مذهبی اشاره داشت.

این مسئول فرهنگی، یادآور شد: در استان تهران روزانه ۲۸۸۴ امام جماعت در دستگاه های مختلف اعم از ادارات کارخانجات، شرکت ها و مدارس به اقامه نماز جماعت اشتغال دارند که در این ایام علاوه بر برپایی نماز ، برنامه های سخنرانی و جلسات تبلیغی داشته، همچنین به سوالات مخاطبین در موضوعاتی همچون ولایت ، عاشورا و احکام پاسخ می دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران در ادامه بیان داشت: اطلاعات و آمار مبلغین اعزامی شامل ۷۵۰ مبلغ و ۱۵۰ مبلغه و نیز ۱۹۷ روحانی هستند در سامانه سجام ثبت شده و هر کدام از آنها در دهه آخر صفر ۱۰ جلسه سخنرانی دارند که جمعاً ۱۰۹۷۰ جلسه خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت برپایی مراسم اربعین اباعبدالله الحسین (ع) و دهه آخر صفر به ویژه شهادت رسول اکرم (ص) ، امام حسن (ع) و امام رضا(ع) از اماکن دینی فرهنگی و آموزشی استان تهران خواست در صورت نیاز به مبلغ می توانند با ادارات تبلیغات اسلامی استان تهران تماس بگیرند.