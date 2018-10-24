مطالعات پسماند خوزستان با همکاری آلمانی ها انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر احمدرضا لاهیجان زاده با اشاره به برگزاری نشست با هیاتی از کشور آلمان افزود: این هیات آلمانی، پیرو تفاهم نامه بین سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارت محیط زیست کشور آلمان در خصوص همکاری در زمینه انرژی های نو، مدیریت پسماند بهره گیری از تکنولوژی نوین در کنترل آلودگی ها، وارد ایران و استان خوزستان شده است.



وی گفت: کشور آلمان آماده مشارکت در زمینه انجام طرح مدیریت پسماند در یکی از استان های ایران است که این مطالعه با همکاری دانشگاه های این کشور انجام می شود.

لاهیجان زاده ادامه داد: ۶ استان نامزد انجام این طرح بودند و حدود ۲ ماه پیش با حضور اساتید و نمایندگان دانشگاه های آلمان یک جلسه در تهران برگزار شد که به نمایندگی از استان ها در این جلسه حضور داشته و گزارشی جامع در حوزه پسماند از لحاظ کمی و کیفی و تنوع پسماند ارایه کردم.



به گفته وی، خوزستان به لحاظ صنعت متنوع، و دارای توان بالای کشاورزی است، به همین دلیل پسماندهای شهری و بیمارستانی زیادی تولید می شود.



وی گفت: خوزستان به عنوان استان هدف برای مطالعه طرح جامع مدیریت پسماند انتخاب شد که در این راستا ۲۹ مهر یک هیات از کشور آلمان وارد اهواز شده که حداقل ۱۰ روز در خوزستان حضور خواهد داشت.



وی ادامه داد: این هیات با مدیران مرتبط با موضوع پسماند نشست‌هایی برگزار و سپس از وضعیت پسماند خوزستان دیدن، و فرآیند روش‌های تکنولوژی و نوین موجود را مورد بررسی قرار می دهند.



لاهیجان زاده ادامه داد: در فرآیند پسماند، بازیافت و امحای آنها و به طور کلی، ساماندهی و وضع پسماندهای مختلف صنعتی، ویژه، خطرناک، کشاورزی و شهری اطلاعات در اختیار خوزستان قرار می گیرد.



وی گفت: امیدواریم از سرمایه گذاران کشور آلمان در زمینه مدیریت پسماند استفاده کنیم و دستگاه های متولی از این روش ها و تکنولوژی بهره مند شوند.



** تلاش برای بازیافت پسماندهای کشاورزی و صنعت



همچنین استاندار خوزستان در دیدار با اعضای هیات آلمانی که برای انجام مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند به اهواز سفر کرده اند، گفت: مسئولان خوزستان از طرح هایی که شرایط زیست محیطی این استان را بهبود بخشد استقبال می کنند.



غلامرضا شریعتی توانمندی صنعتی، کشاورزی و اقتصادی خوزستان را یادآور شد و افزود: عزم دولت برای کاهش آلودگی زیست محیطی در خوزستان است که در این راستا در ۲ سال گذشته اعتبارات خاصی برای مهار گرد و غبار در اختیار خوزستان قرار داده است.



وی بیان کرد: از صنایع خواسته شده تا در زمینه مدیریت پسماند خود برنامه داشته باشند و در این زمینه بتوانند از تکنولوژی نوین برای مدیریت پسماند در بخش خود استفاده کنند که امیدواریم با مشارکت دولت آلمان بتوانیم در زمینه بهره مندی از روش های نوین در این بخش صنعت نیز شاهد بهبود وضعیت زیست محیطی خوزستان باشیم.



شریعتی به پسماندها و زهاب های کشاورزی اشاره کرد و گفت: خوزستان به عنوان قطب نخست کشاورزی کشور در تلاش است تا از پسماندهای تولید شده در بخش های توسعه فضای سبز و صنعتی استفاده کند و در این راه شرکت های آلمانی می توانند مشارکت داشته باشند.



وی با اشاره به بالا بودن حجم تولید پسماند خانگی در خوزستان ادامه داد: روزانه در حدود چهار هزار تن پسماند خانگی در خوزستان تولید می شود که باید با روش های جدید بازیافت و امحا این بخش را مدیریت کرد.



شریعتی با استقبال از انجام مطالعات طرح جامع پسماند خوزستان گفت: این استان آمادگی دارد تا زمینه های اجرایی شدن این طرح را فراهم آورد.



در این دیدار «ساتیا نارایانا نارا» سخنگوی این هیات با تشکر از مسئولان خوزستان گفت: کشور آلمان در زمینه مطالعات پسماند در چهار کشور ایران، ترکیه، کرواسی و بلغارستان فعالیت می کند که پس از بررسی های مطالعات پسماند، استان خوزستان در کشور ایران، به عنوان محل اصلی مطالعات انتخاب شده است. خوزستان در بین ۶ استان به لحاظ تنوع پسماند و بالا بودن جمعیت انتخاب شد تا مطالعات در آن انجام شود.



وی افزود: این مطالعات با همکاری دانشگاه و شرکت های آلمانی انجام خواهد شد و روش های نوین و سرمایه گذاران برای اجرایی شدن این روش ها به خوزستان معرفی می شود.

یک هیات پنج نفره از اساتید و نمایندگان شرکت ها و دانشگاه هایی از آلمان برای بازدید از وضعیت پسماند به خوزستان سفر کردند و بر اساس مشاهدات علمی و عملی روش های نوین و روز مدیریت پسماند در جهان را در خوزستان با مشارکت ایران اجرا کنند.