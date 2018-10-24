به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان، پیشگامانی‌ها در مسابقات هندبال جوانان قهرمانی باشگاههای کشور موفق شدند به عنوان تیم دوم از گروه خود صعود کرده و در جمع هشت تیم برتر کشور قرار بگیرند.

تیم هندبال پیشگامان که در گروه B این رقابتها با تیم‌های کرمان، هیئت هندبال البرز و پیشگامان اصفهان هم گروه بود توانست در دو بازی نخست با نتیجه ۳۱ بر ۲۵ و ۳۵ بر ۲۳ از سد تیم‌های کرمان و البرز بگذرد ولی با نتیجه ۲۴ بر ۲۱ بازی را به تیم اصفهان واگذار کرد و به عنوان تیم دوم به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها راه یافت.

پیشگامانی ها فردا، دوم آبان‌ماه در مرحله یک چهارم نهایی ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف تیم اول گروه C این رقابتها می روند.