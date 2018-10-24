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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

۱۹ استارت آپ برای همکاری با سازمان تامین اجتماعی اعلام آمادگی کرد

۱۹ استارت آپ برای همکاری با سازمان تامین اجتماعی اعلام آمادگی کرد

مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی از اعلام آمادگی ۱۹ استارت آپ برای همکاری با این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معیری اظهار داشت: در راستای حمایت و پیاده سازی ایده های نوین و سندباکس نوآوری در سازمان، جشنواره دیجیتال در دو بخش ایده پردازی و استارت آپها از تاریخ دهم تیر لغایت دهم شهریورماه جاری، برگزار شد.

وی تصریح کرد: هدف از این رویداد که جلب مشارکت و حمایت از تمامی کارآفرینان دیجیتال، استارت آپها، نیروهای جوان، نخبه و مستعد کشور برای خلق ارزش و نوآوری در خدمات سازمان تامین اجتماعی در بستر فناوری های نوین دیجیتال بود، در بخش ایده پردازی ۴۱ ایده به ثبت رسیده است و در بخش استارت آپها، تعداد ۱۹ استارت آپ برای همکاری با سازمان تامین اجتماعی اعلام آمادگی کردند.

معیری گفت: اولین جلسه داوری و ارزیابی استارت آپها و ایده پردازیها بر اساس معیارهایی از قبیل توانمندی علمی و فنی تیم پیشنهاد دهنده برای اجرای ایده، میزان شفاف و واضح بودن ایده، توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه، قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ایده در سازمان، نوآوری، خلاقیت و ابتکار قابل توجه در ایده مطرح شده، برای ۵ استارت آپ در تاریخ ۲۵مهرماه جاری تشکیل شد.

وی با بیان اینکه این رویداد به صورت یک فرآیند دوره ای و مستمر در نظر گرفته شده است، افزود: در دوره های زمانی مختلف مطابق با تقویم رویدادها در فراخوان اعلام عمومی و امکان ثبت نام برای شرکت کنندگان در فصل دوم جشنواره فراهم است.

مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت di.tamin.ir نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.

کد مطلب 4440256
مهناز قربانی مقانکی

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