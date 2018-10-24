۱۹ استارت آپ برای همکاری با سازمان تامین اجتماعی اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معیری اظهار داشت: در راستای حمایت و پیاده سازی ایده های نوین و سندباکس نوآوری در سازمان، جشنواره دیجیتال در دو بخش ایده پردازی و استارت آپها از تاریخ دهم تیر لغایت دهم شهریورماه جاری، برگزار شد.

وی تصریح کرد: هدف از این رویداد که جلب مشارکت و حمایت از تمامی کارآفرینان دیجیتال، استارت آپها، نیروهای جوان، نخبه و مستعد کشور برای خلق ارزش و نوآوری در خدمات سازمان تامین اجتماعی در بستر فناوری های نوین دیجیتال بود، در بخش ایده پردازی ۴۱ ایده به ثبت رسیده است و در بخش استارت آپها، تعداد ۱۹ استارت آپ برای همکاری با سازمان تامین اجتماعی اعلام آمادگی کردند.

معیری گفت: اولین جلسه داوری و ارزیابی استارت آپها و ایده پردازیها بر اساس معیارهایی از قبیل توانمندی علمی و فنی تیم پیشنهاد دهنده برای اجرای ایده، میزان شفاف و واضح بودن ایده، توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه، قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ایده در سازمان، نوآوری، خلاقیت و ابتکار قابل توجه در ایده مطرح شده، برای ۵ استارت آپ در تاریخ ۲۵مهرماه جاری تشکیل شد.

وی با بیان اینکه این رویداد به صورت یک فرآیند دوره ای و مستمر در نظر گرفته شده است، افزود: در دوره های زمانی مختلف مطابق با تقویم رویدادها در فراخوان اعلام عمومی و امکان ثبت نام برای شرکت کنندگان در فصل دوم جشنواره فراهم است.

مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت di.tamin.ir نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.