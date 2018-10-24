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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

لخ مایفسکی در جشنواره تئاتر الف/ داوران بخش پوستر معرفی شدند

لخ مایفسکی در جشنواره تئاتر الف/ داوران بخش پوستر معرفی شدند

داوران بخش پوستر آزاد جشنواره بین المللی تئاتر الف که از ۲۷ آبان تا ۴ آذر در شهر تبریز برگزار می شود، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش پوستر جشنواره بین المللی تئاتر الف به صورت آزاد و با مدیریت کریم زینتی و با موضوع «اقوام با رویکرد صلح در فرهنگ و آیین» برگزار می شود.

طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است لخ مایفسکی رییس بینال پوستر ورشو و مدیر هنرهای تجسمی لهستان، ایرج میرزا علیخانی عضو هیات موسس انجمن طراحان گرافیک و عضو آرت دایرکتورز کلاب نیویورک و لادن رضایی گرافیست و استاد دانشگاه به ارزیابی آثار متقاضی حضور در بخش پوستر جشنواره بین المللی تئاتر الف بپردازند.

علاقه مندان برای اطلاع از فراخوان جشنواره و ثبت نام در این بخش می توانند به سایت worldpeace.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 4440260
فریبرز دارایی

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