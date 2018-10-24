امکانات ورزشی به عنوان ثروت باید در استان فارس عادلانه توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر چهارشنبه در جمع مدیران اداره کل ورزش و جوانان و رؤسای هیئت‌های ورزشی استان فارس افزود: آنچه که باید در تمامی امور از جمله ورزش استان فارس مد نظر باشد توزیع عادلانه ثروت است که در این راستا امکانات ورزشی نیز باید توزیع عادلانه داشته باشد.

وی ادامه داد: برخی از ورزش ها به عنوان رشته های گران مطرح است در حالیکه باید به گونه ای تقسیم شود که گروه های پایین جامعه نیز از آن بهرمند شوند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: امروز اگر شاهد خالی بودن روستاها هستیم به دلیل نبود اینگونه امکانات است که اگر امکانات عادلانه توزیع شود چنین اتفاقاتی روی نخواهد داد.

آیت الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ورزش در استان فارس پیشرفت خوبی داشته است، گفت: خوشبختانه در مسابقات جهانی شاهد درخشش ورزشکاران استان فارس هستیم که این مهم باید با حمایت های بیشتر همراه شود.

وی تصریح کرد: ورزشکاری که افتخار آفرینی می کند نباید گرفتار مباحث زندگی روزمره باشد زیرا اینان فرهنگسازان جامعه هستند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه برخی از رشته های ورزشی بیشتر مورد توجه است، گفت: به دلایل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و.. برخی از رشته های ورزشی بیشتر مورد توجه قرار دارد اما باید به ورزش همگانی نیز توجه ویژه شود.

آیت الله دژکام افزود: ورزش ها و بازی های بومی استان فارس نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا این بازی ها فرهنگ مردم است و باید در سطح بین المللی نیز مطرح و دارای جایگاه باشیم.