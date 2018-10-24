به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبیونی پیش از ظهر یکشنبه در نودوهشتمین جلسه شورای شهر، با اشاره به چرخدستیها در شهر که برای جمعآوری زبالهها و ضایعات استفاده میشود، گفت: پیمانکاران مربوطه با هماهنگی شهرداری به این رویه پایان دهند.
عضو شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه گردانندگان چرخدستیها اغلب کودکان کم سن و سال هستند، گفت: ضایعات در بسیاری مواقع بر کف معابر ریخته میشود که نظافت شهر را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی در بخش دیگری بابیان اینکه مقرر بود ادامه پل در بلوار شهید حدادی کرج ساخته شود، گفت: این مهم به دلیل مشکلاتی از قبیل تملکات انجامنشده و درواقع این قسمت از شهر به پارکینگ مشاغل مزاحم ازجمله صنوف مربوط به صافکاری و نقاشی ماشینها تبدیلشده که چهره شهر را زشت کرده است.
نبیونی با اشاره به تراکم جمعیتی بالا در مناطق ۵ و ۶ و کمبود سرانههای رفاهی، گفت: شهرداری کرج برای ارائه خدمات از تلاشی فروگذار نیست امیدواریم شاهد وضعیت بهتر در این مناطق باشیم.
در ادامه جلسه علنی دو لایحه مزایده تعدادی از زمینهای تحت مالکیت شهرداری این کلانشهر و دریافت عوارض و بهای خدمات جهت تمدید پروانه ساختمانی ارائه شد.
فروش قسطی زمینهای شهرداری کرج مشروط به تسویه قیمت آن در سررسید یکساله استیکی از لوایح مطرحشده مربوط به مزایده تعدادی از زمینهای تحت مالکیت شهرداری کرج بهمنظور تأمین منابع مالی جهت استملاک املاک واقع در مسیر طرحهای عمرانی بود که پس از بحث و تبادلنظر اعضاء درنهایت با شروطی به تصویب رسید.
طبق دیدگاه اعضاء سه پلاک شامل؛ زمین پمپبنزین رجایی شهر، زمین جنب شیرینی فروشی سادات فروشی و زمین ساختمان قدیم شهرداری کرج جهت بررسی بیشتر از پروسه مزایده خارج شدند، همچنین اراضی شهرک کوثر افزایش ۲۰ درصدی و مابقی پلاکها افزایش ۱۰ درصدی نسبت به پایه قیمت کارشناسی شده خواهند داشت. همچنین فروش قسطی زمینها مشروط به تسویه قیمت آن در سررسید یکساله است.
دیگر لایحهای که در صحن امروز مطرح و تصویب شد، مربوط به دریافت عوارض و بهای خدمات بابت تمدید پروانه ساختمانی است که شهرداری کرج باور دارد آن دسته از مالکانی که در موعد زمانی مندرج در پروانه نسبت به تکمیل ساختمانهای در حال احداث اقدام نمیکنند، زیانهای زیستمحیطی و مشکلاتی را برای شهر و شهروندان ایجاد میکنند که برای جبران آنها باید هزینههای مجددی را پرداخت کنند.
میلیاردها تومان از سرمایههای شهر در حوزه املاک خاک میخورد اما شهرداری کرج حتی از ارائه لیست دقیق آنها عاجز استبر این اساس، مالکان بناهای در حال احداث در صورت نیاز به تمدید پروانه در سال اول ۱۰ درصد، در سال دوم ۱۲ درصد و در سال سوم مشمول ۱۵ درصد افزایش بهاء میشوند که از سوی شهرداری کرج محاسبه و از متقاضیان دریافت میشود. درصورتیکه تمدید پروانه به بیشتر از سه سال موکول شود، باید هزینه صدور پروانه جدید پرداخت شود اما ۲۰ درصد از پرداختیها جهت صدور پروانه قدیمی نیز از رقم جدید کسر میشود.
منصور وحیدی نایبرئیس شورای اسلامی شهر کرج در زمان طرح این لایحه بهشدت از اداره کل املاک شهرداری این کلانشهر انتقاد و به سرپرست جدید توصیه کرد که خانهتکانیهای مدیریتی و کارشناسی در این حوزه صورت پذیرد، چراکه بوی تبانیهایی به مشام میرسد.
وحیدی گفت که میلیاردها تومان از سرمایههای شهر در حوزه املاک خاک میخورد اما شهرداری کرج حتی از ارائه لیست دقیق آنها عاجز است.
اما لایحه تبدیل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج به دو سازمان مستقل در ادامه مطرح و اعضا در این خصوص به اظهارنظر پرداختند، دیدگاههای متفاوت اعضا این لایحه را راهی کمیسیونهای تخصصی کرد زیرا برخی از اعضا معتقد بودند شهرداری لوایحی که فوریت چندانی ندارند را با عنوان «دوفوریتی» ارائه میکند.
لایحه تبدیل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج به دو سازمان مستقل از دستور کار خارج شدبرخی دیگر از اعضا بر این باور بودند که سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری غرق در روزمرگی است و ارائه این لایحه از سوی شهرداری اقدامی کارشناسی نبوده است.
وحیدی در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد مدیریت شهری درباره مسئله نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شعارزده است، گفت: بهرغم زلزلهخیز بودن کرج بسیاری از طرحها در خصوص نوسازی بافتهای فرسوده روی کاغذ مانده است.
اما احد رسولی دیگر عضو شورای شهر با اشاره به اینکه ایجاد سازمان مستقل برای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده در تهران ثمرات خوبی به همراه داشته است، گفت: در این خصوص باید برنامهریزی کرده و فراموش نکنیم در کنار بافتهای فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده تاریخی نیز نیازمند بازآفرینی هستند.
فرج اله ایلیات نیز از ارائه این لایحه انتقاد کرد و گفت: اگر هدف از این اقدام افزایش نیروها است که قابل توجیه نیست اما اگر هدف انتصاب مدیری توانمند است تا نوسازی بافتهای فرسوده پیگیری شود، جای مانور دارد.
این لایحه پس از بررسیهای از دستور کار خارج شد. اما لایحه دیگری که در ادامه موردبررسی قرار گرفت مربوط به نصب کاتالیست روی دو هزار تاکسی فرسوده در کرج بود.
مدیریت ناوگان تاکسیرانی کرج نیازمند ساماندهی است
طبق این لایحه اعلام شد؛ سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در نظر دارد در اجرای فاز اول پروژه نصب مبدل کاتالیست روی تاکسیهای فرسوده، این عملیات را بااعتباری بالغبر یک میلیارد تومان (قابلافزایش تا سقف ۲۵ درصد متناسب با شرایط اقتصادی) روی حدود ۲ هزار دستگاه تاکسی اجرایی کند.
به دلیل اینکه شهرداری کرج بهردیف اعتباری تأمین مالی این لایحه اشارهای نکرده بود مقرر شد تصویب این لایحه به جلسه آینده موکول شود.
مهدی حاجی قاسمی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج در جریان طرح این لایحه گفت: متأسفانه وضعیت ناوگان تاکسیرانی خوب نیست، بسیاری از معابر اصلی به پارکینگ تاکسیها تبدیلشده است.
وی افزود: شورا با لایحه نصب مبدل کاتالیست برای تاکسیهای فرسوده موافق است، همچنین مدیریت ناوگان تاکسیرانی نیازمند ساماندهی است.
تخصیص ۲ میلیارد تومان برای خرید سطل زباله مکانیزه برای نصب در سطح مناطق ۱۰ گانه شهرداری موضوع دیگری بود که در جلسه علنی مطرح و موردبررسی قرار گرفت.
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