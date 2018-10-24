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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

مدیرکل استاندارد استان یزد:

دفتر استانداردسازی در تعاون روستایی استان یزد راه‌اندازی شود

دفتر استانداردسازی در تعاون روستایی استان یزد راه‌اندازی شود

یزد ـ مدیرکل استاندارد استان یزد خواستار راه اندازی دفتر استانداردسازی در تعاون روستایی استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ماجدی اردکانی صبح امروز در نشست مشترک با مسئولان تعاون روستایی به منظور بحث و تبادل نظر محور اهمیت کیفیت فرآورده‌های غذایی ضمن استقبال از همکاری‌های دوجانبه استاندارد و تعاون روستایی، برای امضای تفاهم‌نامه در این زمینه اعلام آمادگی کرد.

وی اظهار داشت: در راستای توسعه پایدار جهان‌شهر یزد و استانداردسازی هر چه بیشتر تولیدات و خدمات استان به ویژه در زمینه محصولات کشاورزی و کانون‌های تولید در روستاها ضمن تعامل موثر با شبکه عظیم و مردمی تعاونی های کشاورزی و روستایی و سازمان تعاون روستایی استان و استفاده از ظرفیت های دوجانبه در راستای دریافت نیازهای تدوین استاندارد، آموزش، فرهنگ سازی و ترویج الزامات استانداردهای ملی و نهادینه کردن موضوع استاندارد در جامعه کشاورزان و روستاییان استان تلاش خواهیم کرد.

ماجدی اردکانی همچنین با اشاره به اهداف ایجاد دفاتر استاندارد در دستگاه‌های اجرایی استان گفت: هدف از ایجاد دفاتر استانداردسازی، ارتقای سطح آگاهی دستگاه‌های اجرایی نسبت به استانداردسازی و ارکان نوین آن و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها در اجرایی کردن استانداردها در سطح ملی و ترویج و آموزش مباحث استاندارد و استانداردسازی است.

مدیرکل استاندارد استان یزد خاطرنشان کرد: عدم رعایت استاندارد محصولات کشاورزی مانعی برای صادرات آنها و از آن مهمتر تهدیدکننده امنیت غذایی کشور است.

به گزارش مهر، در این نشست در مورد زمینه های همکاری های دوجانبه در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری و ایجاد دفتر استانداردسازی در سازمان تعاون روستایی استان یزد بحث و تبادل نظر شد.

 در این جلسه، طرفین ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه ممتاز استانداردها در امنیت غذایی، سلامت جامعه و توسعه پایدار کشور بر لزوم استاندارد سازی محصولات کشاورزی، تولید محصول سالم و رعایت استاندارد در تمام مراحل تولید و بازاررسانی و بازاریابی محصولات کشاورزی تاکید کردند.

کد مطلب 4440279

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