به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ماجدی اردکانی صبح امروز در نشست مشترک با مسئولان تعاون روستایی به منظور بحث و تبادل نظر محور اهمیت کیفیت فرآوردههای غذایی ضمن استقبال از همکاریهای دوجانبه استاندارد و تعاون روستایی، برای امضای تفاهمنامه در این زمینه اعلام آمادگی کرد.
وی اظهار داشت: در راستای توسعه پایدار جهانشهر یزد و استانداردسازی هر چه بیشتر تولیدات و خدمات استان به ویژه در زمینه محصولات کشاورزی و کانونهای تولید در روستاها ضمن تعامل موثر با شبکه عظیم و مردمی تعاونی های کشاورزی و روستایی و سازمان تعاون روستایی استان و استفاده از ظرفیت های دوجانبه در راستای دریافت نیازهای تدوین استاندارد، آموزش، فرهنگ سازی و ترویج الزامات استانداردهای ملی و نهادینه کردن موضوع استاندارد در جامعه کشاورزان و روستاییان استان تلاش خواهیم کرد.
ماجدی اردکانی همچنین با اشاره به اهداف ایجاد دفاتر استاندارد در دستگاههای اجرایی استان گفت: هدف از ایجاد دفاتر استانداردسازی، ارتقای سطح آگاهی دستگاههای اجرایی نسبت به استانداردسازی و ارکان نوین آن و استفاده از ظرفیت دستگاهها در اجرایی کردن استانداردها در سطح ملی و ترویج و آموزش مباحث استاندارد و استانداردسازی است.
مدیرکل استاندارد استان یزد خاطرنشان کرد: عدم رعایت استاندارد محصولات کشاورزی مانعی برای صادرات آنها و از آن مهمتر تهدیدکننده امنیت غذایی کشور است.
به گزارش مهر، در این نشست در مورد زمینه های همکاری های دوجانبه در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری و ایجاد دفتر استانداردسازی در سازمان تعاون روستایی استان یزد بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه، طرفین ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه ممتاز استانداردها در امنیت غذایی، سلامت جامعه و توسعه پایدار کشور بر لزوم استاندارد سازی محصولات کشاورزی، تولید محصول سالم و رعایت استاندارد در تمام مراحل تولید و بازاررسانی و بازاریابی محصولات کشاورزی تاکید کردند.
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