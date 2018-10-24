تکمیل پروژه های نیمه تمام فارس اولویت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار ظهر چهارشنبه در همایش شورای سازمان همیاری شهرداری های استان فارس افزود: ترتیبی اتخاذ شود که شهرداری های استان از ظرفیت های بودجه برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استفاده کنند.

وی ادامه داد: آنچه برای ما دارای اهمیت است تکمیل پروژه های نیمه تمام و به مرحله بهره برداری رساندن آنها است.

تباداراظهار داشت: در شرایط فعلی که شهرداری ها با مشکلات مالی مواجه هستند، در کنار رسیدگی به امور ضروری شهروندان، پرداخت حقوق پرسنل باید در اولویت قرار گیرد.

استاندار فارس بیان کرد: باید تمام کوشش خود را برای کمک به شهرداری ها بر اساس امکانات و ملزومات موجود به کار گیریم.

وی گفت: باید پویایی و نظام درآمدی شهرداری ها به عنوان ضرورت مد نظر قرار گیرد و بررسی شود که چه اقداماتی می توان انجام داد که زمینه افزایش درآمد شهرداری ها فراهم شود.

تبادار از شوراهای اسلامی شهرهای استان خواست که شرایط و تسهیلات لازم را برای حضور سرمایه گذار بخش خصوصی برای اجرا پروژه ها با مشارکت شهرداری ها فراهم کنند.

وی ادامه داد: در کلان شهر شهر شیراز و دیگر شهرهای استان سرمایه گذاری های خوبی می تواند شکل گیرد اما لازم است که تمام توجه شوراها و شهرداری ها بر عملیاتی شدن این مهم با هدف تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها متمرکز شود.

استاندار فارس،ضمن تاکید بر لزوم نقش آفرینی سازمان همیاری در زمینه حمایت از شهرداری ها گفت: این سازمان باید قبل از هرچیز اهدافی را برای خود تعریف کند، همه مدیران و کارکنان آن باید برای تحقق اهداف و برنامه ها گام بردارند و اگر مدیر یا هیات مدیره این مجموعه نمی توانند در زمینه تحقق این اهداف حرکت کنند باید جای خود را به افراد توانمند بدهند.

تبادار گفت: رسالت و وظیفه سازمان همیاری شهرداری ها ایجاد اشتغال نیست و اگر نیرویی در این مجموعه به کار گرفته می شود باید بتواند در ازای حقوقی که دریافت می کند چندین برابر برای مجموعه کسب درآمد کند.