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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

رئیس تعاون روستایی استان یزد خبر داد:

آمادگی همکاری برای تدوین استانداردهای کشاورزی از مزرعه تا سفره

آمادگی همکاری برای تدوین استانداردهای کشاورزی از مزرعه تا سفره

یزد ـ رئیس تعاون روستایی استان یزد نسبت به همکاری برای تدوین و اجرای استانداردهای محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره مصرف کنندگان، اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهازی، صبح امروز در نشست مشترک با مسئولان تعاون روستایی استان یزد به منظور بحث و تبادل نظر محور اهمیت کیفیت فرآورده‌های غذایی، نسبت به همکاری با اداره کل استاندارد برای تدوین استانداردها و کیفی‌سازی محصولات کشاورزی اعلام آمادگی کرد.

وی بیان کرد: با ایجاد دفتر استاندارد سازی در سازمان تعاون روستایی استان یزد در قالب انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره استاندارد استان، شبکه عظیم تعاونی های روستایی و کشاورزی استان یزد در تدوین و اجرای استانداردهای ملی در زنجیره تولید تا مصرف یا به عبارتی از مزرعه تا سفره محصولات کشاورزی در سطح کشور پیشرو خواهند بود.

رئیس تعاون روستایی استان یزد عنوان کرد: این آمادگی را داریم که برای تدوین و اجرای استانداردهای محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره مصرف کنندگان با اداره استاندارد استان یزد همکاری کنیم.

جهازی ادامه داد: استانداردها زبان مشترک همه بخش ها در راستای توسعه پایدار کشور هستند و هر جا کاری اصولی و محکم و استوار صورت می‌گیرد، بارزترین شاخصه این استواری، در نمادهای استاندارد متجلی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هر چه استانداردسازی توسعه یابد و تعهد به رعایت استانداردها بیشتر شود، از پیشرفت و تعالی جامعه خبر می‏دهد بنابراین رعایت اصول استاندارد هم اکسیر توسعه پایدار و هم به نوعی بر اساس اصول دینی و اخلاقی ما، عبادت محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، دریافت نیازهای تدوین استانداردها، ایجاد زیرساخت های لازم برای تدوین استانداردهای ملی در بخش کشاورزی، آموزش، فرهنگ سازی و آگاه سازی کشاورزان از استانداردها از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی ترویجی و ایجاد دفتر استانداردسازی در سازمان تعاون روستایی از جمله موارد تعهد مورد بحث در انعقاد تفاهمنامه همکاری اداره استاندارد و تعاون روستایی است.

در این نشست در مورد زمینه های همکاری‌های دوجانبه در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری و ایجاد دفتر استانداردسازی در سازمان تعاون روستایی استان یزد بحث و تبادل نظر شد.

 در این جلسه، طرفین ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه ممتاز استانداردها در امنیت غذایی، سلامت جامعه و توسعه پایدار کشور، بر لزوم استانداردسازی محصولات کشاورزی، تولید محصول سالم و رعایت استاندارد در تمام مراحل تولید و بازاررسانی و بازاریابی محصولات کشاورزی تاکید کردند.

کد مطلب 4440287

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