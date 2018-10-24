آمادگی همکاری برای تدوین استانداردهای کشاورزی از مزرعه تا سفره

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهازی، صبح امروز در نشست مشترک با مسئولان تعاون روستایی استان یزد به منظور بحث و تبادل نظر محور اهمیت کیفیت فرآورده‌های غذایی، نسبت به همکاری با اداره کل استاندارد برای تدوین استانداردها و کیفی‌سازی محصولات کشاورزی اعلام آمادگی کرد.

وی بیان کرد: با ایجاد دفتر استاندارد سازی در سازمان تعاون روستایی استان یزد در قالب انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره استاندارد استان، شبکه عظیم تعاونی های روستایی و کشاورزی استان یزد در تدوین و اجرای استانداردهای ملی در زنجیره تولید تا مصرف یا به عبارتی از مزرعه تا سفره محصولات کشاورزی در سطح کشور پیشرو خواهند بود.

رئیس تعاون روستایی استان یزد عنوان کرد: این آمادگی را داریم که برای تدوین و اجرای استانداردهای محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره مصرف کنندگان با اداره استاندارد استان یزد همکاری کنیم.

جهازی ادامه داد: استانداردها زبان مشترک همه بخش ها در راستای توسعه پایدار کشور هستند و هر جا کاری اصولی و محکم و استوار صورت می‌گیرد، بارزترین شاخصه این استواری، در نمادهای استاندارد متجلی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هر چه استانداردسازی توسعه یابد و تعهد به رعایت استانداردها بیشتر شود، از پیشرفت و تعالی جامعه خبر می‏دهد بنابراین رعایت اصول استاندارد هم اکسیر توسعه پایدار و هم به نوعی بر اساس اصول دینی و اخلاقی ما، عبادت محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، دریافت نیازهای تدوین استانداردها، ایجاد زیرساخت های لازم برای تدوین استانداردهای ملی در بخش کشاورزی، آموزش، فرهنگ سازی و آگاه سازی کشاورزان از استانداردها از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی ترویجی و ایجاد دفتر استانداردسازی در سازمان تعاون روستایی از جمله موارد تعهد مورد بحث در انعقاد تفاهمنامه همکاری اداره استاندارد و تعاون روستایی است.

در این نشست در مورد زمینه های همکاری‌های دوجانبه در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری و ایجاد دفتر استانداردسازی در سازمان تعاون روستایی استان یزد بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه، طرفین ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه ممتاز استانداردها در امنیت غذایی، سلامت جامعه و توسعه پایدار کشور، بر لزوم استانداردسازی محصولات کشاورزی، تولید محصول سالم و رعایت استاندارد در تمام مراحل تولید و بازاررسانی و بازاریابی محصولات کشاورزی تاکید کردند.