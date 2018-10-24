یازدهمین کنگره کشوری شعر عاشورایی قروه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز چهارشنبه مراسم افتتاحیه یازدهمین کنگره کشوری شعر عاشورایی و نخستین همایش آیین های عاشورایی با حضور داوران و شاعران کشوری در قروه برگزار شد.

به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در بخش شعر عاشورایی ۳۱۲ اثر در دو رده سنی بالای ۳۰ سال و زیر ۳۰ سال به بخش داوری رسیدند که در این بخش ۳ نفر برگزیده و ۴ شاعر هم شایسته تجلیل خواهند بود.

جلال قلعه شاخانی آثار داوری شده در بخش عکس را ۲۴۶ اثر به دو صورت حرفه ای و موبایلی دانست و که در این بخش هم ۳ نفر برگزیده و ۲ نفر هم تجلیل می شوند.

وی همچنین به حضور سه گروه در نخستین همایش آیین های عاشورایی اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۲ گروه تعزیه خوان و یک گروه هم پرده خوان هستند که در مجموع ۹ اجرا در سه شهرستان سنندج، بیجار و قروه خواهند داشت.

قلعه شاخانی همچنین از برپایی نمایشگاه عکس آیین های عاشورایی در سه شهرستان سنندج، بیجار و قروه خبر داد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص اعتراضات صورت گرفته نسبت به برنامه تغییر در کنگره بیان کرد: این مبحث بیشتر بر سر عنوان کنگره بود نه محتوای آن چرا که در کل کشور به شعر عاشورایی توحه می شود و ما به دنبال این بودیم که گستردگی داشته و ظرفیت های موجود را نشان دهیم.

داوران بخش شعر این دوره از کنگره را «بهروز سپید نامه»، «عبدالجبار کاکایی» و «افشین علا» بر عهده دارند و در بخش عکس نخستین آیین های عاشورایی هم «مسعود مرادسلیمی»، «جمشید فرج وند» و «ناصر محمدی زنجانی» داوری آثار را انجام می دهند.