محمدرضا مهاجری به نشست خبری در قائمشهر نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پیش از بازی محمدرضا مهاجری سرمربی تیم ماشین سازی تبریز قرار بود ظهر چهارشنبه در قائمشهر برگزار شود که به دلیل تاخیر در پرواز و عدم حضور مهاجری لغوشد.

تیم ماشین سازی تبریز در هفته دهم از رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور عصر پنجشنبه به مصاف تیم نساجی قائمشهر در ورزشگاه وطنی خواهد رفت.

نشست خبری پیش از بازی جواد نکونام سرمربی نساجی مازندران دقایقی قبل پایان یافت.

تیم ماشین سازی تبریز با ۹ بازی، یک برد، شش مساوی و دو باخت و ۹ امتیاز در رده ۱۱ جدول و تیم نساجی مازندران با ۹ بازی، یک برد، چهار مساوی و چهار باخت و کسب هفت امتیاز در رده هفتم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.