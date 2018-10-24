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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۹

دو رستوران مکمل در دانشگاه امیرکبیر افتتاح شد

دو رستوران مکمل در دانشگاه امیرکبیر افتتاح شد

دو رستوران مکمل دانشگاه صنعتی امیرکبیر ظهر امروز با حضور رئیس سازمان امور دانشجویی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حاشیه افتتاح دو رستوران مکمل این دانشگاه گفت:در این رستوران ها قیمت غذای دانشجویان با یارانه محاسبه می شود.

وی افزود: در مدیریت این رستوران ها از بخش غیردولتی استفاده کردیم اما غذای به دانشجویان با قیمت یارانه ای ارائه خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: در رستوران های مکمل دانشجویان می توانند غذای مورد علاقه خود را انتخاب کنند و کیفیت غذا نیز در سطح مطلوب تری قرار دارد.

معتمدی خاطرنشان کرد: در دانشگاه صنعتی امیرکبیر سلف دانشجویی نیز وجود داد که طبق تعرفه های وزارت علوم غذا در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

وی عنوان کرد: سلف این دانشگاه دارای ۱۴۰۰ نفر ظرفیت بود که اکنون به ۲۳۰۰ نفر ظرفیت رسیده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ظرفیت سلف مرکزی این دانشگاه ۷۰ درصد نسبت به گذشته رشد داشته در حالی که تعداد دانشجویان این دانشگاه ثابت بوده است.

معتمدی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات دانشجویان در زمان توزیع غذا صف های طولانی بود که با افزایش ظرفیت سلف  دانشجویی این مشکل تا حدودی برطرف شده و برنامه داریم تا رفع کامل آن سلف مرکزی دانشگاه را تا پایان سال ۹۷ توسعه دهیم.

کد مطلب 4440293

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