دو رستوران مکمل در دانشگاه امیرکبیر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حاشیه افتتاح دو رستوران مکمل این دانشگاه گفت:در این رستوران ها قیمت غذای دانشجویان با یارانه محاسبه می شود.
وی افزود: در مدیریت این رستوران ها از بخش غیردولتی استفاده کردیم اما غذای به دانشجویان با قیمت یارانه ای ارائه خواهد شد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: در رستوران های مکمل دانشجویان می توانند غذای مورد علاقه خود را انتخاب کنند و کیفیت غذا نیز در سطح مطلوب تری قرار دارد.
معتمدی خاطرنشان کرد: در دانشگاه صنعتی امیرکبیر سلف دانشجویی نیز وجود داد که طبق تعرفه های وزارت علوم غذا در اختیار دانشجویان قرار می دهد.
وی عنوان کرد: سلف این دانشگاه دارای ۱۴۰۰ نفر ظرفیت بود که اکنون به ۲۳۰۰ نفر ظرفیت رسیده است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ظرفیت سلف مرکزی این دانشگاه ۷۰ درصد نسبت به گذشته رشد داشته در حالی که تعداد دانشجویان این دانشگاه ثابت بوده است.
معتمدی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات دانشجویان در زمان توزیع غذا صف های طولانی بود که با افزایش ظرفیت سلف دانشجویی این مشکل تا حدودی برطرف شده و برنامه داریم تا رفع کامل آن سلف مرکزی دانشگاه را تا پایان سال ۹۷ توسعه دهیم.
نظر شما