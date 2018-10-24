تفاهم نامه همکاری شرکت سمات با منطقه آزاد کیش امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سمات با منطقه آزاد کیش سه شنبه شب در حاشیه پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی برگزار شد.

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره مفاد تفاهم‌نامه با منطقه آزاد کیش گفت: تفاهم‌نامه ای بین سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان مناطق آزاد کیش سال ۹۴ به امضا رسید که در موارد محدودی عملیاتی شد.

حسین فهیمی افزود: تفاهم‌نامه فعلی می تواند به نوعی در ادامه همکاری های ماقبل باشد و قرار است با استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد کیش چارچوبی تدوین شود تا تعامل مناسبی بین دو نهاد شکل بگیرد.

مدیرعامل سمات اظهار داشت: شرکت سپرده گذاری مرکزی تنها نهادی است که مسئول فراهم کردن زیرساخت بازار سرمایه و ثبت و نگهداری اطلاعات سرمایه گذاران است و مسئولیت تسویه معاملات در ۴ بورس کشور را هم بر عهده دارد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه اگر حداقل های مورد نظر سرمایه گذاران وجود داشته باشد، اقبال خوبی به بازار سرمایه صورت خواهد گرفت، گفت: با توجه به نوسانات بازارهای موازی بازار سرمایه بستر مناسبی برای جذب نقدینگی سرگردان و ایجاد شرایط مطلوب برای رشد اقتصادی کشور است.

فهیمی در ادامه به ظرفیت های جزیره کیش اشاره کرد و افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد کانال های ارتباطی در روابط بانکی و گسترش بورس های کالایی بخشی از پتانسیل های موجود این جزیره است.

محمد ابراهیم انصاری لاری نیز در این مراسم، امضای این تفاهم نامه را تقویت تفاهم‌نامه سال ۹۴ عنوان کرد و گفت: تامین منابع مالی پروژه های در دست احداث از طریق روش های غیر بانکی همچون انتشار صکوک، اوراق مشارکت و... یکی از محورهای اصلی این تفاهم نامه است.

وی انتقال دینا سنتر شرکت سمات به جزیره کیش، به اشتراک گذاری دانش فنی و ارتباطی برای حضور در عرصه های بین المللی را از دیگر مفاد این تفاهم نامه اعلام کرد.

انصاری با بیان اینکه منطقه آزاد کیش به نیابت از مناطق آزاد کشورعضو هیأت موسس بورس بین المللی است، تاکید کرد: راه اندازی بورس بین الملل هدف جدی دبیرخانه منطقه آزاد است تا کیش به نقطه نهایی مرکز پولی- مالی ملی، منطقه ای و بین المللی تبدیل شود.

وی افزود :تفاهم‌نامه فعلی می تواند به نوعی در ادامه همکاری های ماقبل باشد و قرار است با استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد چارچوبی تدوین شود تا تعامل مناسبی بین دو نهاد شکل بگیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اگر حداقل های مورد نظر سرمایه گذاران وجود داشته باشد، اقبال خوبی به بازار سرمایه صورت خواهد گرفت، گفت:با توجه به نوسانات بازارهای موازی بازار سرمایه بستر مناسبی برای جذب نقدینگی سرگردان و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی کشور است.

فهیمی در ادامه به ظرفیت های جزیره کیش اشاره کرد و افزود:جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد کانال های ارتباطی در روابط بانکی و گسترش بورس های کالایی بخشی از پتانسیل های موجود در جزیره کیش است.

تامین مالی پروژه های جزیره کیش از دیگر مفاد این قرار داد بود

محمد ابراهیم انصاری لاری نیز در این مراسم، امضای این تفاهم نامه را تقویت تفاهم‌نامه بایگانی شده سال ۹۴ عنوان کرد و گفت :تامین منابع مالی پروژه های در دست احداث از طریق روش های غیر بانکی همچون انتشار صکوک، اوراق مشارکت و... یکی از محورهای اصلی این تفاهم نامه است.

انتقال دیتا سنتر شرکت سمات به جزیره کیش، به اشتراک گذاری دانش فنی و ارتباطی برای حضور در عرصه های بین المللی دیگر مفاد این تفاهم نامه بود که مدیر عامل منطقه آزاد کیش به آن اشاره کرد.

انصاری با بیان اینکه منطقه آزاد کیش به نیابت از مناطق آزاد کشور عضو هیات موسس بورس بین المللی است، تاکید کرد: راه اندازی بورس بین الملل هدف جدی دبیرخانه منطقه آزاد است تا کیش به نقطه نهایی مرکز پولی_مالی ملی، منطقه ای و بین المللی تبدیل شود.