مشکلات دریافت دینار رنگ و بوی اربعین امسال را تحت تاثیر قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، میر مسعود حسینیان امروز در گفتگو با رادیو اربعین گفت: این مشکلات ناشی از سازوکارهای بانک مرکزی عراق است و هماهنگی با طرف عراقی نیز مناسب نبوده است.

وی افزود: با مشکل موجود به جای توجه ما به خدمات زوار توان ما صرف تامین ارز آنها در عراق شده است.

حسینیان از ثبت ۱۰هزار و ۶۰۰ موکب در کربلا خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۵۰ موکب متعلق به ایرانی هاست و مدارس کربلا نیز تا اربعین تعطیل خواهد بود.

وی با اشاره به بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان های کربلا طی روز گذشته نیز گفت: با توجه به مراجعات هموطنان به این مراکز از عموم زوار تقاضا می شود در انتخاب وسایط نقلیه و رعایت نکات ایمنی حین کار در مواکب دقت داشته باشند.