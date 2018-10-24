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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۴

سرکنسول ایران در کربلا:

مشکلات دریافت دینار رنگ و بوی اربعین امسال را تحت تاثیر قرار داد

مشکلات دریافت دینار رنگ و بوی اربعین امسال را تحت تاثیر قرار داد

سرکنسول ایران در کربلا با انتقاد از وضع توزیع ارز مسافری زوار گفت: متاسفانه این مشکلات به اربعین امسال رنگ و بوی ارزی و ریالی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میر مسعود حسینیان امروز در گفتگو با رادیو اربعین گفت: این مشکلات ناشی از سازوکارهای بانک مرکزی عراق است و هماهنگی با طرف عراقی نیز مناسب نبوده است.

وی افزود: با مشکل موجود به جای توجه ما به خدمات زوار توان ما صرف تامین ارز آنها در عراق شده است.

حسینیان از ثبت ۱۰هزار و ۶۰۰ موکب در کربلا خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۵۰ موکب متعلق به ایرانی هاست و مدارس کربلا نیز تا اربعین تعطیل خواهد بود.

وی با اشاره به بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان های کربلا طی روز گذشته نیز گفت: با توجه به مراجعات هموطنان به این مراکز از عموم زوار تقاضا می شود در انتخاب وسایط نقلیه و رعایت نکات ایمنی حین کار در مواکب دقت داشته باشند.

کد مطلب 4440296

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