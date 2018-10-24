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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

در اطلاعیه‌ای مطرح شد؛

ورود سامانه بارشی به آسمان لرستان/پنجشنبه و جمعه هوا غبارآلود است

ورود سامانه بارشی به آسمان لرستان/پنجشنبه و جمعه هوا غبارآلود است

خرم‌آباد- اداره کل هواشناسی لرستان با صدور اطلاعیه‌ای از ورود سامانه بارشی به آسمان این استان از اواسط وقت فردا پنجشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان امروز چهارشنبه با صدور اطلاعیه ای از ورود سامانه بارشی به آسمان این استان از اواسط وقت فردا خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی، از اواسط وقت فردا و تا ساعاتی از روز شنبه هفته آینده، با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، به تدریج کاهش دما، افزایش ابر، به تناوب بارش باران، رعد و برق و وزش باد قابل ملاحظه در سطح استان را شاهد خواهیم بود.

طی روز پنجشنبه و ساعاتی از روز جمعه سرعت وزش باد به بازه شدید خواهد رسید که موجب غبارآلود بودن آسمان و کاهش دید افقی در برخی نقاط خواهد شد.

از ساعات اولیه صبح جمعه تا پایان وقت با تقویت ناپایداری ها در اغلب نقاط، به ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان، بارش ها از مقدار و شدت قابل توجهی برخوردار خواهند بود که با آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل ها همراه خواهد بود. همچنین در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ وجود دارد.

بیشینه سرعت وزش باد در مناطق شرقی و شمالی استان اتفاق خواهد افتاد که با سرعت بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت تخمین زده می شود. از این رو توصیه می شود جهت جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات لازم بکار گرفته شود.

کد مطلب 4440297

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