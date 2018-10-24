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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان:

۳ تن چوب جنگلی قاچاق در لردگان کشف شد

۳ تن چوب جنگلی قاچاق در لردگان کشف شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان لردگان ازکشف سه تن چوب جنگلی قاچاق از سه دستگاه خودرو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سیروس میرزائی گفت: در اجرای طرح تشدید برخورد با قاچاقچیان منابع ملی جنگلی ماموران این فرماندهی با هماهنگی مراجع قضایی اقدام به استقرارچند اکیپ ایست و بازرسی در نقاط مختلف شهرستان کردند.

وی افزود: در این طرح ماموران فرماندهی انتظامی با دستگیری سه قاچاقچی سه دستگاه خودرو سواری و وانت بار توقیف و سه چوب قاچاق درخت جنگلی بلوط و زغال کشف کردند.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، تاکید کرد: برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان و غارتگران منابع ملی جنگلی از برنامه های محوری این شهرستان در سال جاری است.

کد مطلب 4440307

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