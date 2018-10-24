۳ تن چوب جنگلی قاچاق در لردگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سیروس میرزائی گفت: در اجرای طرح تشدید برخورد با قاچاقچیان منابع ملی جنگلی ماموران این فرماندهی با هماهنگی مراجع قضایی اقدام به استقرارچند اکیپ ایست و بازرسی در نقاط مختلف شهرستان کردند.

وی افزود: در این طرح ماموران فرماندهی انتظامی با دستگیری سه قاچاقچی سه دستگاه خودرو سواری و وانت بار توقیف و سه چوب قاچاق درخت جنگلی بلوط و زغال کشف کردند.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، تاکید کرد: برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان و غارتگران منابع ملی جنگلی از برنامه های محوری این شهرستان در سال جاری است.