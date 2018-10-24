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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۰

مدیرعامل جمعیت هلال احمرخراسان رضوی عنوان کرد:

۱۱۴ پایگاه هلال احمر خراسان رضوی آماده خدمت به زائرین دهه آخر صفر

۱۱۴ پایگاه هلال احمر خراسان رضوی آماده خدمت به زائرین دهه آخر صفر

مشهد-مدیرعامل جمعیت هلال احمرخراسان رضوی گفت:۱۱۴ پایگاه ثابت و فعال هلال احمر آماده خدمت رسانی به زائرین دهه آخر صفر حرم رضوی هستند.

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی احمدی ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی اجرای طرح همسفران خورشید اظهار کرد : طرح همسفران خورشید  یک روز پس از اربعین حسینی آغاز می شود و تا یک روز پس از شهادت امام رضا(ع) ادامه دارد که در این ایام با افزایش خیل زائرین امام رضا(ع) روبرو هستیم و امیدواریم بتوانیم با پیگیری جدی موضوعات و با تمهیدات و تدابیر لازم، چالش های روبرو را برطرف و فضایی آرام جهت زیارت زائرین فراهم کنیم.

وی افزود:در این ایام ۱۱۴ پایگاه ثابت و سیار فعال است که در سال گذشته ۱۱۷۶ پزشک، پرستار و نیروی امدادگر و نجاتگر حاضر بودند وامسال افزایش بیش از ۱۰ درصدی از این میزان شده است که همه به صورت داوطلبانه خدمت رسانی می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمرخراسان رضوی ادامه داد: برای امسال پیش بینی حضور ۵ میلیون زائر سواره و ۵۰۰ هزار زائر پیاده در ایام دهه شهادت شده است و در این راستا ۲۴ دستگاه آمبولانس از ۱۶ استان کشور به همراه ۳۷ آمبولانس استان به همراه یک فروند بالگردMI۱۷، خدمات رسانی دارند و در سه روز ماه آخر صفر یک بالگرد دیگر نیزاضافه می شود.

وی گفت:در سال گذشته ۷۵ میلیون تومان هزینه دارویی در دهه آخر صفر داشتیم و با توجه به افزایش قیمت های دارو امسال پیش بینی بیش از ۱۳۰ میلیون تومان است.

همچنین سید جواد حسینی نیز اظهار کرد:باید تمام توان خود را بگذاریم تا امسال با تسهیلات و کیفیت بهتر به زائرین، خدمات ارائه دهیم و این یک تکلیف دینی و ملی است که دو کمیته امداد و نجات و بهداشت و درمان تمهیدات لازم را فراهم کردند.

معاون استاندار خراسان رضوی افزود:یک برنامه ریزی خوب و افزایش بهره وری نیازمند اطلاع رسانی خوب و نظارت درست می باشدکه امیداریم بتوانیم با هماهنگی های لازم و جمع بندی خدمات اعضای کارگروه و همچینین استفاده از ظرفیت های مردمی خدماتی در خور شان زائرین ارائه دهیم.

کد مطلب 4440309

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