۱۱۴ پایگاه هلال احمر خراسان رضوی آماده خدمت به زائرین دهه آخر صفر

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی احمدی ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی اجرای طرح همسفران خورشید اظهار کرد : طرح همسفران خورشید یک روز پس از اربعین حسینی آغاز می شود و تا یک روز پس از شهادت امام رضا(ع) ادامه دارد که در این ایام با افزایش خیل زائرین امام رضا(ع) روبرو هستیم و امیدواریم بتوانیم با پیگیری جدی موضوعات و با تمهیدات و تدابیر لازم، چالش های روبرو را برطرف و فضایی آرام جهت زیارت زائرین فراهم کنیم.

وی افزود:در این ایام ۱۱۴ پایگاه ثابت و سیار فعال است که در سال گذشته ۱۱۷۶ پزشک، پرستار و نیروی امدادگر و نجاتگر حاضر بودند وامسال افزایش بیش از ۱۰ درصدی از این میزان شده است که همه به صورت داوطلبانه خدمت رسانی می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمرخراسان رضوی ادامه داد: برای امسال پیش بینی حضور ۵ میلیون زائر سواره و ۵۰۰ هزار زائر پیاده در ایام دهه شهادت شده است و در این راستا ۲۴ دستگاه آمبولانس از ۱۶ استان کشور به همراه ۳۷ آمبولانس استان به همراه یک فروند بالگردMI۱۷، خدمات رسانی دارند و در سه روز ماه آخر صفر یک بالگرد دیگر نیزاضافه می شود.

وی گفت:در سال گذشته ۷۵ میلیون تومان هزینه دارویی در دهه آخر صفر داشتیم و با توجه به افزایش قیمت های دارو امسال پیش بینی بیش از ۱۳۰ میلیون تومان است.

همچنین سید جواد حسینی نیز اظهار کرد:باید تمام توان خود را بگذاریم تا امسال با تسهیلات و کیفیت بهتر به زائرین، خدمات ارائه دهیم و این یک تکلیف دینی و ملی است که دو کمیته امداد و نجات و بهداشت و درمان تمهیدات لازم را فراهم کردند.

معاون استاندار خراسان رضوی افزود:یک برنامه ریزی خوب و افزایش بهره وری نیازمند اطلاع رسانی خوب و نظارت درست می باشدکه امیداریم بتوانیم با هماهنگی های لازم و جمع بندی خدمات اعضای کارگروه و همچینین استفاده از ظرفیت های مردمی خدماتی در خور شان زائرین ارائه دهیم.