صربستان درصدد تحریم روسیه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مایا گویکوییچ» رئیس پارلمان صربستان در سخنانی در سومین نشست مشترک پارلمانی روسیه-صربستان اظهار داشت: من برای چندمین بار این نکته را یادآور می شوم که صربستان به هیچ وجه درصدد اعمال تحریم علیه روسیه نبوده و نیست.

وی در ادامه سخنان خود افزود: صربستان و روسیه به لحاظ مناسبات دوجانبه از موقعیت خوبی برخوردار هستند و انتظار می رود که سطح مناسبات دو کشور ارتقا پیدا کند.

رئیس پارلمان صربستان همچنین خاطر نشان کرد: دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی روابط قابل قبولی داشته و دوستی دوجانبه عمیقی با یکدیگر دارند، در نتیجه ما هیچ گاه در فکر تحریم و یا تهدید علیه روسیه نبوده ایم.

نشست مشترک پارلمانی صربستان - روسیه در محل دومای روسیه برگزار می شود.