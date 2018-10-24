  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸

رئیس پارلمان صربستان:

صربستان درصدد تحریم روسیه نیست

صربستان درصدد تحریم روسیه نیست

رئیس پارلمان صربستان در سومین نشست مشترک پارلمانی با روسیه اعلام کرد که کشورش به هیچ وجه درصدد اعمال تحریم علیه مسکو نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مایا گویکوییچ» رئیس پارلمان صربستان در سخنانی در سومین نشست مشترک پارلمانی روسیه-صربستان اظهار داشت: من برای چندمین بار این نکته را یادآور می شوم که صربستان به هیچ وجه درصدد اعمال تحریم علیه روسیه نبوده و نیست. 

وی در ادامه سخنان خود افزود: صربستان و روسیه به لحاظ مناسبات دوجانبه از موقعیت خوبی برخوردار هستند و انتظار می رود که سطح مناسبات دو کشور ارتقا پیدا کند. 

رئیس پارلمان صربستان همچنین خاطر نشان کرد: دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی روابط قابل قبولی داشته و دوستی دوجانبه عمیقی با یکدیگر دارند، در نتیجه ما هیچ گاه در فکر تحریم و یا تهدید علیه روسیه نبوده ایم.

نشست مشترک پارلمانی صربستان - روسیه در محل دومای روسیه برگزار می شود.

کد مطلب 4440313
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها