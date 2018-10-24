گمرک رسمی صادرات زرشک در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود حبیبی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مزارع زرشک مهمویی در جمع خبرنگاران بیان کرد: در حال حاضر سطح باغات کشور دو هزار و ۷۶۴ هزار هکتار است که سالانه ۲۱ میلیون تن انواع محصولات باغی برداشت می شود.

وی با اشاره به محصولات استراتژیک خراسان جنوبی بیان کرد: ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این استان زیر کشت زرشک بوده که ۹۸ درصد تولید زرشک را به خود اختصاص داده است.

حبیبی با بیان اینکه در هر هکتار قریب به۱۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم زرشک برداشت داریم، گفت: امید است بتوانیم با اقداماتی کارشناسی شده شاهد افزایش تولید در سطح کشت را داشته باشیم.

معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: در قالب برنامه ششم‌توسعه، برای اصلاح و بازسازی پنج هزار هکتار از اراضی زرشک در خراسان جنوبی برنامه ریزی شده است.

وی از کاشت ۹۶۸ هزار اصله درخت زرشک در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: توسعه باغات در اراضی شیب دار از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

وی با اشاره به آفت زنگ زرشک در باغ های خراسان جنوبی بیان کرد: برنامه ریزی هایی شده که پیک پرواز زنبور پشه خوار زرشک را پیدا کنیم.

وی ادامه داد: همچنین برنامه هایی برای تامین سموم مورد نیاز دیده شده که به صورت یارانه های زیر ۱۰ درصد تامین خواهیم کرد.

صادرات ۳۵۶ تن زرشک

حبیبی با بیان اینکه سال گذشته ۳۵۶ تن زرشک به دیگر کشورها صادر کرده ایم، افزود: عمده صادرات به اتحادیه اروپا، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای جایگزین شدن روش های سنتی از مرحله کاشت تا براشت برنامه ریزی هایی شده است، گفت: هرس علمی و اصولی برای افزایش باردهی زرشک و تشکیل کلاس های اموزشی از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

معاون مدیر کل دفتر میوه های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: استفاده از بسته های مناسب به منظور برند سازی زرشک یکی از برنامه های مهم پیش رو است.

وی از راه اندازی گمرک رسمی صادرات زرشک در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: ایجاد ایستگاه های تحقیقاتی زرشک و عناب در خراسان جنوبی از دیگر برنامه های پیش رو است.

ثبت جهانی زرشک در دستور کار

حبیبی با بیان اینکه در حال حاضر مکانی بهداشتی برای فراوری زرشک نداریم، گفت: ایجاد بارگاه های بهداشتی فراوری زرشک از دیگر برنامه های پیش رو است.

وی ادامه داد: همچنین برای ایجاد شهرک صنعتی مخصوص زرشک در بیر جند در ۵۰ هکتار زمین برنامه ریزی شده است.

حبیبی افزود: تشکیل تعاونی های تولید و عرضه زرشک و عناب در استان از دیگر برنامه های پیش رو است که در این راستا جایگاه بانوان را بهتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه بایدخواص زرشک در بازارهای جهانی شناسانده شود، افزود: سرانه مصرف زرشک به ازای هر نفر ۲۰۰ گرم است.

حبیبی با اشاره به قیمت بالای زرشک بیان کرد: قیمت داخلی زرشک کیلویی ۲۵ هزار تومان و در بازار عمده هر کیلو ۳۵ هزار تومان است.

وی با اینکه در حال حاضر ارزش صادراتی برای هر کیلوگرم زرشک ۴.۷ دلار است، گفت: ثبت جهانی زرشک از دیگر برنامه های آینده جهادکشاورزی است.